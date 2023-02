Tesla Cybertruck : c’est presque pour cette année

Tout le monde se souvient de la présentation en grande pompe du Tesla Cybertruck. Elon Musk à la manière de Steve Jobs est venue vanter les qualités de ce pick-up qui pourrait être produit par Apple tant le style est épuré et futuriste. On se souvient aussi du fail de la vitre considéré comme incassable. Sauf que voilà, depuis 2019 et cette annonce le Cybertruck se fait attendre. Les annonces sont peu nombreuses mais on sait déjà que le lancement prévu pour l’Europe est compromis. En revanche Elon Musk a bien annoncé que le lancement se ferait cette année mais il y a un mais.

1,5 million de commandes

Le Tesla Cybertruck est en plus attendu comme le prouve les 1,5 million de personnes ayant signé un bon de commande. Il est donc délicat de faire n’importe quoi avec la communication, le milliardaire propriétaire de Tesla le sait et essaye de paraître optimiste. C’est ce qui explique sa déclaration que le « meilleur produit jamais construit commencera peut-être dans le courant de l’été ». Cependant, ce n’est pas la grande production qu’attendent les personnes ayant dépensé 100$ pour la précommande.

Une production en petite série

En effet, si Elon Musk annonce un hypothétique début de production pour cet été, ce serait en petite série. Il va être difficile alors de satisfaire la demande qui est grandissante en raison de l’attente. Pourtant ce ne semble pas être l’usine d’Austin dans le Texas qui bloque la production. Le Tesla Cybertruck va-t-il se rapprocher de la Tesla Roadster et perdre petit à petit ses chances de voir le jour ? La réponse cet été.