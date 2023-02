Tesla : que prépare Elon Musk ?

Mais que prépare Elon Musk pour Tesla avec ce teasing sur son compte Twitter ? La prochaine génération de véhicules Tesla ? De nouvelles annonces pour la conduite autonome ? Lorsque l’on connaît le comportement du milliardaire propriétaire de Tesla, Twitter et Space X, on peut s’attendre à tout même une voiture capable d’aller sur la lune ou presque. On vous explique sur Abcmoteur

Le troisième Master Plan de la marque

En 2006 le Master Plan Tesla annonçait le changement de dimension du constructeur pour en faire un acteur majeur des véhicules électriques et en 2016, Musk dévoilait une stratégie de développement basé sur la voiture autonome et une gamme de véhicules avec les Model S, 3, X, Y (SEXY, on a jamais dit que son humour était raffiné). C’est via Twitter, son réseau social racheté à grands frais que Elon Musk a prévenu la communauté d’un nouveau Master Plan pour le 1er mars prochain.

Master Plan 3, the path to a fully sustainable energy future for Earth will be presented on March 1. The future is bright! pic.twitter.com/11ug0LRlbD — Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2023

Le chemin d’un futur à l’énergie entièrement durable

Et pour accompagner cette annonce Twitter on retrouve la phrase « le chemin d’un futur à l’énergie entièrement durable ». On s’attend donc à une présentation du futur de Tesla pour les 10 prochaines années avec de nouveaux véhicules. Cette année est prévu le lancement du Tesla Cybertruck et d’autres modèles sont très attendus dans un futur plus lointain comme la Tesla Roadster qui promet une accélération fulgurante.

Mais Tesla pourrait Aller plus loin que la production d’automobile, on sait que le milliardaire d’origine d’Afrique du Sud est touche à tout et qu’il a notamment eu des rôles décisifs aussi dans PayPal, Space X ou encore Twitter plus récemment. Ainsi les annonces faites en mars prochain pourraient surprendre.