Tesla Model 3 : et si la présentation était imminente ?

Il semblerait que beaucoup de choses soient sur le feu chez Tesla. En effet, le prototype de ce qui ressemble à la Model 2 et une grande conférence se prépare le 1er mars prochain. La Model 3 restylée arrive aussi et à en juger par les voitures encore camouflées qui roulent aux Etats-Unis, elle pourrait bientôt être dévoilée.

Des modifications stylistiques

La Tesla Model 3 restylée a été aperçue aux Etats-Unis avec un camouflage important sur les boucliers avant et arrière. Ce qui peut laisser penser que le style de la berline compacte de la marque texane va fortement évoluer. L’objectif pour Tesla serait de moderniser le véhicule bien qu’elle ne paraisse pas si vieillissante.

L’arrivée des nouvelles batteries 4680 ?

On peut aussi s’attendre à ce que la nouvelle Tesla Model 3 restylée soit équipée des nouvelles batteries 4680 de Tesla. Ces nouvelles cellules permettent d’économiser sur le coût de production des batteries, plus de 5000€ selon certaines sources. Le problème est qu’actuellement Tesla ne peut pas produire les 4680 dans des grandes proportions. Pourtant elles permettraient une Tesla Model 3 plus abordable comme les rumeurs en parlaient dans le projet Highland.

Une Tesla Model 3 plus abordable ?

Équiper la Model 3 du nouveau stockage d’énergie permettrait à la berline de devenir plus abordable mais dans ce cas on a du mal à comprendre le prototype Tesla aperçu. En effet, si la Tesla Model 2 débarque alors que la Tesla Model 3 obtient une version plus abordable, les deux voitures pourraient être cannibales.