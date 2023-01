Suzuki : bientôt un Jimny électrique ?

Le Suzuki Jimny est le franchiseur du constructeur japonais. Petit par sa taille mais grand par ses capacités, il a dû être retiré du marché en 4 places en raison du malus écologique et la version à 5 portes récemment présentée n’est pas prévue pour l’Europe. Cependant, ces cartes pourraient être rebattues avec une arrivée d’une version électrique. On vous explique tout avec Abcmoteur.

Un plan de véhicules électriques

Suzuki ne commercialise pour l’instant pas de véhicules électriques. Cependant ça va changer d’ici 2025 avec le lancement d’un premier véhicule électrique parmi 5 annoncés à l’horizon 2030, si on distingue 3 SUV et une kei-car, toutefois c’est la silhouette de Jimny qui retient notre attention.

Un Suzuki Jimny électrique ?

Avec cette version électrique, Suzuki pourrait faire des heureux car il pourrait revenir en 4 places toujours dans son format de 3m64 (roue de secours comprise) mais il pourrait aussi faire son apparition dans la récente version 5 portes.

Un Suzuki Jimny électrique est aussi une stratégie intéressante car le 4×4 au gabarit de petite citadine est très apprécié des citadins car il dispose d’un style atypique très affirmé, si bien qu’on le considère comme un petit Mercedes-Benz Classe G ou Jeep Wrangler. Il est aussi plébiscité pour son agilité en ville, il peut se garer dans un tout petit espace et même rentrer dans les parkings souterrains. Enfin, avec sa très haute garde au sol et ses pneus à flancs hauts, il est la terreur des trottoirs qui font généralement peur aux automobilistes citadins. A mi-chemin entre une Fiat 500 et un Jeep Wrangler, son succès dans les beaux quartiers est assuré.

Maintenant, il faut pour Suzuki réussir à contenir la prise de poids du Suzuki Jimny car il est aussi apprécié pour son poids plume qui lui permet de faire des miracles hors du bitume.