Skoda : comment la marque travaille sur l’insonorisation de ses voitures ?

Avoir une voiture silencieuse est toujours agréable pour faire ses longs trajets en confort. Pour cela les constructeurs travaillent sur l’insonorisation de ses véhicules. Skoda nous dévoile ses techniques.

L’aéroacoustique, une science à part

La marque Tchèque nous dévoile son travail pour réduire les bruits d’air dans les habitacles de ses modèles. L’aéroacoustique est le nom donné aux bruits causés par l’écoulement de l’air sur la carrosserie d’une voiture, les ingénieurs de Skoda, présent au centre de développement de Mlada Boleslav, mettent tout en œuvre pour réduire les bruits présents dans les habitacles.

Des essais en soufflerie

« Nous testons les voitures dans un tunnel aéroacoustique où de l’air est soufflé pour simuler une situation de conduite. Nous pouvons modifier la vitesse de l’air et faire tourner la voiture pour tester l’effet d’un vent latéral. Les mesures en tunnel présentent un avantage par rapport aux mesures effectuées sur une route ordinaire car il n’y a pas d’autres influences extérieures qui interfèrent avec les données, de sorte que chaque mesure est presque exactement reproductible. » Filip Nováček, Département Développement Technique de Škoda

Les experts de la marque Skoda essayent une voiture prête à rouler ce qui signifie que les prototypes ne sont pas concernés par cette batterie d’essais. Pour être sûr que le véhicule dispose d’un habitacle bien insonorisé, les développeurs de la marque placent la voiture dans un circuit d’air fermé. Lors de cet essai des « têtes de mesure », des modèles spéciaux avec un micro qui est capable d’enregistrer ce qu’entend un humain, sur chaque siège du véhicule. Mais ce n’est pas tout, une autre partie du travail se fait à l’extérieur du véhicule avec des caméras acoustiques qui permettent de visualiser d’où le son provient. Des outils qui facilitent et améliorent le travail des ingénieurs.

Simuler la conduite sur différentes surfaces

Il est vrai qu’au-dessus de 100 km/h le principal bruit dans un habitacle vient de l’écoulement de l’air sur la carrosserie mais les développeurs acoustiques de Skoda ne se centrent pas uniquement sur ce phénomène. En effet, ils travaillent aussi sur les bruits de fonctionnement d’un véhicule, une voiture produit de nombreux autres bruits et il faut également œuvrer pour les réduire.

Pour cela, le constructeur basé en République Tchèque dispose de deux chambres de mesure acoustique avec des dynamomètres cylindriques permettant de simuler différentes qualités de chaussées. Ces chambres de mesure acoustique permettent d’évaluer le bruit produit par le moteur mais aussi les autres sons de fonctionnement d’une voiture.

Pourquoi le travail des acousticiens est-il important ?

« Les moteurs thermiques masquent beaucoup de sons, mais les voitures électriques sont si silencieuses que le moindre bruit se fait remarquer. Cela augmente les exigences acoustiques. Les conducteurs peuvent être distraits par des bruits inconnus et même penser que quelque chose ne va pas avec la voiture alors que tout fonctionne parfaitement. Cela peut parfois avoir des conséquences dangereuses. » Filip Nováček, Département Développement Technique de Škoda

Avec le développement des voitures électriques comme l’Enyaq, les habitacles deviennent de plus en plus silencieux en raison de l’absence de bruit moteur. Les autres sons produits par un véhicule qui roule notamment l’écoulement de l’air ou les bruits de roulements sont encore plus présents et peuvent dégrader l’expérience du conducteur et des passagers. Il est donc essentiel d’avoir une voiture silencieuse pour garantir une expérience de conduite agréable.

Cela ne se réserve pas qu’aux véhicules électriques car les progrès qui sont faits sont applicables à tous les types de véhicules et de motorisation de Skoda comme l’Octavia, la Superb ou bien la Fabia. Bien sûr pour les véhicules dotés de moteurs thermiques, le travail des acousticiens comprend encore la réduction du bruit des moteurs et des échappements.

Accroître le silence à bord d’un véhicule offre donc plus de conforts pour les occupants mais cela rend aussi le véhicule moins dangereux, il est plus facile d’entendre les bruits extérieurs à l’habitacle comme les autres voitures ou les motos parfois dans les angles morts. De plus, une voiture silencieuse est moins fatigante sur les longs trajets, il devient donc plus facile de se concentrer longtemps. Avec ce travail sur l’acoustique et la réduction de bruit, Skoda démontre sa volonté de faire des voitures toujours plus agréables à vivre.