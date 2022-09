Essai Skoda Fabia 2022 : la citadine simply clever ?

Abcmoteur a été invité à explorer les coulisses de Škoda en République tchèque dans la ville de Madla Boleslav où se trouve l’une des usines principales de la marque. L’occasion pour moi de prendre en main la Fabia. Une citadine qui laisse entrevoir de nombreuses ressources. Retour sur cette prise en main de la citadine qui se revendique de l’esprit « Simply Clever »

Sobre et chic

Extérieurement cette Škoda Fabia n’est pas la citadine qui permet de se démarquer ou plutôt se faire remarquer dans la circulation. En effet, la Tchèque propose un look moderne mais aussi passe-partout. Si sur certains véhicules cette mention discrète peut être un défaut, ce n’est pas le cas sur la Fabia. Cela lui permet de passer incognito et d’être aussi bien adaptée pour se garer sur le parking de son bureau ou de l’école de ses enfants sans attirer de jalousie ou de moquerie.

Avec l’arrivée de l’actuelle génération de la Fabia, Škoda modernise son entrée de gamme. On retrouve des éléments qui permettent de donner du dynamisme à la ligne. Les optiques avant à LED (de série) sont soulignés d’un éclairage de jour plutôt agressif, la calandre occupe tout l’espace entre ces optiques et le bas du bouclier avant est acéré. Un look sérieux pour la Fabia qui n’est pas sans rappeler les productions Volkswagen.

L’arrière est plus classique avec des feux à LED également et un lettrage Škoda en toutes lettres. Ce coloris gris argent permet très facilement à la Fabia de se dissimuler dans la circulation. Un atout pour un véhicule de tous les jours.

En ce qui concerne ses dimensions, la Fabia mesure 4m11 de long pour 1m78 de large. C’est 11 centimètres plus long que sa devancière.

Habitacle accueillant

Mon premier contact avec la Škoda Fabia fut le coffre. J’ai d’abord rangé ma valise cabine et mon sac à dos. L’occasion pour moi de découvrir un coffre au volume plus que convenable de 380 litres. Un espace de chargement qui est doté de nombreux équipements pratiques. On retrouve des filets, un fond de coffre en plastique antidérapant, un sac multifonction et bien évidemment une plage arrière. Des accessoires compris dans le Pack Simply Clever à 180€.

Lorsque l’on pénètre dans cet habitacle, on découvre un intérieur bien assemblé et ou presque tout tombe sous la main. On se sent rapidement comme à la maison, un point fort pour cette Fabia à l’heure où de nombreux véhicules se complexifient dans les commandes en passant au tout tactile. Les finitions sont correctes mais la Fabia laisse les plastiques moussés à ses cousines Volkswagen Polo et Audi A1.

Les places avant sont aussi accueillantes. Mes 1m86 trouvent facilement place derrière le volant de la Fabia. Le siège est réglable en hauteur, en inclinaison et bien sûr en longueur et le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Afin de faire bref, la position de conduite est assez confortable pour entrevoir de longs trajets avec la Fabia. Cela tombe bien puisque pour de nombreux foyers qui l’ont choisie, elle constitue le véhicule principal.

En ce qui concerne les équipements de cette finition Style, elle ne manque de rien. On y trouve les essentiels à bord d’un véhicule de catégories supérieures. Ainsi, le conducteur est flatté par de nombreuses aides à la conduite comme le régulateur de vitesse adaptatif, le Travel Assist, la caméra de recul, l’aide au stationnement avant et arrière, l’Apple CarPlay et l’Android Auto mais aussi le digital cockpit permettant de retrouver les informations clés du véhicule directement derrière le compteur.

La Fabia n’étant pas un véhicule égoïste, le conducteur profite avec le passager d’équipements de confort comme les sièges chauffants, la climatisation automatique bi-zone d’un système audio qualitatif et d’un écran d’infodivertissement tactile de 9,2 pouces au centre de l’habitacle. Le conducteur se garde en revanche le luxe du plaisir d’un volant chauffant. Il ne manque alors que la sellerie en cuir pour donner un aspect définitivement premium à notre Fabia d’essai.

Un mot sur les places arrière qui comme à l’habitude de Škoda propose toujours un espace agréable. Avec le siège réglé pour ma position, occuper la place derrière n’est pas une punition. Un accoudoir vient apporter du confort aux passagers arrière. Cette Fabia se prend pour une petite familiale. De plus, l’intérieur est véritablement « Simply Clever » avec de nombreux rangements dont le fameux parapluie dans la portière côté conducteur. Des choses qui paraissent anecdotiques de premier abord mais qui aident réellement à l’usage comme j’ai pu le constater lors d’une averse Tchèque.

Une citadine avec des qualités routières ?

Lorsque l’on prend la route, la Fabia reste également surprenante. Sa motorisation est généreuse avec un moteur 1.5 TSI. Ce 4 cylindres d’1,5 litres turbo propose une puissance de 150 chevaux et 250 Nm de couple. Amplement suffisant pour déplacer le petit gabarit de la Fabia de manière dynamique. Elle effectue le 0 à 100 km/h en un respectable 8 secondes et est capable d’atteindre la vitesse de 225 km/h. À la lecture de ces chiffres, on pourrait presque la prendre pour une sportive. Le couple est présent dès les bas régimes et permet à la voiture de relancer sans tomber les rapports.

Dynamique cette Fabia sait l’être. La boîte automatique DSG à 7 rapports est rapide et sait se faire douce. Le mode de conduite Sport influence cette dernière pour engager le régime qui propose la meilleure reprise. Sans être sportive, on peut s’amuser au volant d’une Škoda Fabia malgré une direction peu informative mais très douce à basse vitesse.

Les routes Tchèques m’ont principalement permis de juger du comportement de cette Fabia sur un parcours extra-urbain. Cela permet de vous dire que dans cette version, la Fabia est tout à fait apte à prendre la route pour de longs périples. L’intérieur est bien insonorisé, le véhicule correctement motorisé, l’amortissement est plutôt confortable permettant à Fabia de ne pas être inconfortable sur les chaussées dégradées.

Cette mécanique se paie en revanche au niveau des consommations. Sur un parcours extra-urbain sans faire attention à la consommation, j’ai relevé une 8,5l/100km. Je dois l’avouer que j’ai eu le pied lourd à certains instants. En utilisation quotidienne, vous pourrez vous attendre à 7l/100km. Afin de réduire la consommation, il est possible de choisir parmi les 3 modes de conduite, le mode Eco qui permet à la boîte de vitesses de passer le rapport supérieur dès que possible et de placer le véhicule au point mort lorsque l’accélérateur où les freins ne sont pas sollicités.

En conclusion

Cette rapide prise en main de la Škoda Fabia me laisse un premier avis flatteur. Elle semble s’imposer comme le choix intelligent. Un véhicule au tarif raisonnable en comparaison de ses concurrentes. L’entrée de gamme de la Fabia est actuellement affichée à 17 070€ dans la finition Active. Notre modèle d’essai avec sa finition Style et son moteur 1.5 TSI approche les 27 000 €. Certainement la citadine la plus adaptée à un usage familiale, elle peut concurrencer la catégorie supérieure en raison d’un espace à bord généreux et de qualités routières surprenantes. Une proposition qui pousse réellement à se demander pourquoi dépenser plus ?