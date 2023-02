Renault Clio 5 restylée : les premières images

La Renault Clio 5 continue sa jolie carrière où elle prend place sur le podium des véhicules les plus vendus en France. Cependant, pour garder cette icône du constructeur au losange au goût du jour, elle doit bientôt passer par la case restylage. Un restylage déjà aperçu dans les rues Valence en Espagne.

Des photos volées lors d’un tournage

Les photos que nous publions aujourd’hui proviennent de clichés réalisés lors d’un tournage, vraisemblablement un spot publicitaire dans les rues de Valence en Espagne. Cela peut donc signifier que la Renault Clio 5 restylée est déjà prête à être lancée et que sa présentation n’est qu’une question de quelques semaines. Encore un peu de patience donc, la grosse info de Renault devrait bientôt arriver. Pour patienter, on peut toujours parler de ce que nous apprennent ces images.

Une nouvelle signature lumineuse

C’était sur la face avant que la différence se fait avec sa principale concurrente, la Peugeot 208. En effet, la Peugeot 208 porte un design plus osé avec une signature lumineuse en dents de lion comme Peugeot aime l’appeler. La Renault Clio 5 est plus conventionnelle, sans être raté elle a certainement eu du mal à séduire face à la Peugeot.

Pour y remédier, Renault a doté la Clio 5 restylée d’une véritable signature lumineuse distinctive. On remarque alors sur ces clichés une importante barre de led verticale de chaque côté du bouclier. Difficile de ne plus remarquer cette Clio 5 dans la circulation. Une signature lumineuse qui nous avait déjà été spoilée par l’annonce de la Mitsubishi Colt, la citadine du constructeur nippon va reprendre la base de la Clio 5 et la stratégie semble être la même qu’avec le couple Mitsubishi ASX et Renault Captur, c’est-à-dire prendre la base française et changer uniquement le losange pour les diamants Mitsubishi. Ça devrait être donc 2 Renault Clio 5 restylé qui viendraient concurrencer la citadine du lion.