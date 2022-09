Mitsubishi ASX : comme un air de déjà vu

Mitsubishi s’est forgé une réputation en rallye avec la mythique Lancer Evolution. Toutefois, il faut avouer que le constructeur nippon n’est pas très dynamique ces dernières années sur le continent Européen comme en témoigne une gamme peu fournie. La marque aux 3 diamants tente d’y remédier en lançant un nouveau modèle qui à la saveur de déjà-vu.

Renault Captur ?

Lorsque l’on découvre ce Mitsubishi ASX de seconde génération, on est saisi par la ressemblance avec un certain Renault Captur. C’est bien normal puisque l’ASX est le très proche cousin du SUV de segment B du losange français. Une ressemblance si proche que les différences peuvent se compter sur les doigts des mains.

La calandre reçoit un logo Mitsubishi en lieu et place de celui de Renault. À l’arrière, le lettrage de la marque est présent tandis que les roues sont identiques sauf le centre de roues qui reçoit là aussi le logo du constructeur japonais. Enfin, le logo Plug-in EV spécifique à Mitsubishi est apposé sur les ailes.

Dans l’habitacle, les différences sont encore plus minimes puisque seulement le volant et l’écran multimédia reçoivent le logo Mitsubishi. L’habitacle est donc identique, on y retrouve les qualités du Captur et les équipements sont identiques. La banquette est toujours coulissante qui permet d’avoir un coffre de 332 et 401 litres de volume.

Et les mécaniques ?

Il n’y a pas de surprise ici puisque les mécaniques sont celles du Renault Captur. Ainsi, l’ASX dispose en entrée de gamme d’un moteur nommé 1,0 MPI-T, ce 3 cylindres essence développe 100 chevaux. Un autre moteur micro-hybride 1,3 DI-T, ce 4 cylindres essence hybride développe au choix 140 ou 160 chevaux. Un hybride simple doté d’un 4 cylindres 1,6 litre essence de 145 chevaux et sa version hybride rechargeable de 160 chevaux. 4 motorisations pour le Mitsubishi ASX sans offre diesel.

L’ASX est garanti 5 ans ou 100 000 km et son prix pourrait être plus accessible que le Renault Captur.