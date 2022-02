Renault Clio 2022: nouvelle gamme, nouveaux prix

Avec l’apparition de nouveaux modèles, notamment la Renault Megane E-Tech, le constructeur français revoit ses gammes afin d’assurer une uniformité dans ses appellations. Cela concerne aussi la Clio 5 ème génération qui est le best-seller du losange. On vous aide à y voir plus clair entre les finitions, les motorisations et les prix.

Un prix plus alléchant

Le millésime 2022 de cette Renault Clio débute à 16 500€ avec la finition Authentic et le moteur essence de 65 chevaux. Cette finition d’entrée de gamme était proposée avant à 18 100€ avec le même moteur mais sous l’appellation Zen. Si vous envisagez d’acquérir une Clio d’entrée de gamme, n’attendez pas une finition des plus flatteuses, vous aurez le droit à des jantes en tôle et des poignées de portes non peintes. Des concessions qui permettent dans le tarif de comprendre de série une climatisation manuelle, des feux et essuie-glaces automatiques ainsi que des vitres électriques à l’avant.

Les autres finitions apportent leur lot d’équipements, la finition Equilibre permet d’avoir une voiture mieux présentée avec des enjoliveurs des poignées de portes peintes à la couleur de la carrosserie et un écran multimédia de 7 pouces. Cette version est l’entrée de gamme de la Clio hybride.

La finition Evolution apporte un équipement plus complet avec notamment des jantes de 16 pouces GPS, radars de recul et vitres arrière électriques. Cette finition est la seule disponible avec la motorisation à bi carburation essence ou GPL de 100 chevaux, avec l’essence 90 chevaux à boite automatique X-tronic et le diesel DCI de 100 chevaux. Il peut être regrettable de voir ces trois motorisations restreintes à une seule finition.

Le moteur essence de 140 chevaux est proposé uniquement avec les versions Techno et RS Line, l’équipement est complet avec notamment la climatisation automatique, les compteurs numériques, la caméra de recul et l’accès mains libres. Enfin des jantes 17 pouces sont chaussées sur la RS Line.

Prix et finitions

Finitions ➡️

Motorisations ⬇️ Authentic Equilibre Evolution Techno RS Line SCe 65 Essence 16 500€ 19 450 € TCe 90 Essence - 19 350 € 20 700 € 21 850 € TCe 90 X-Tronic Essence - 22 300 € TCe 140 Essence - - 23 600 € 25 450 € TCe100 GPL / Essence - 21 200 € dCi100 Diesel - 22 450 € E-Tech 145 Hybride essence - 22 100 € 23 450 € 24 600 € 26 450 €