Polestar 2 : des nouveautés pour la berline électrique

Lancée en 2019, la Polestar subit une belle évolution pour débuter 2023. Si le style encore très actuel de la berline ne change guère, les motorisations et l’autonomie évoluent pour continuer le combat face à la Tesla Model 3.

Peu d’évolutions stylistiques

Les évolutions stylistiques de la Polestar 2 sont mineures, elle reçoit quelques retouches au niveau des phares et des inserts. On remarque également l’arrivée de la nouvelle Smart Zone. Elle contient une caméra et un radar permettant d’améliorer la conduite autonome de la Polestar 2. De plus, de nouvelles jantes de 20 pouces sont disponibles avec le pack Performance, elles donnent plus de sportivité au style scandinave de la Polestar 2.

Une augmentation générale de la puissance

Il est intéressant de voir que toutes les mécaniques ont vu leur puissance augmenter. En effet, la version Single Motor passe maintenant à 300 chevaux et 490 Nm de couple, soit une hausse de 69 chevaux. Logiquement les performances sont en évolution avec un 0 à 100 km/h réalisé en 6,2 secondes.

En ce qui concerne la motorisation Dual Motor, elle propose toujours 4 roues motrices mais aussi deux moteurs. Sa puissance passe à 421 chevaux et 660 Nm. Enfin, une nouvelle version Performance dérivée de la Dual Motor arrive au catalogue avec 476 chevaux. Ce surplus de puissance lui permet de faire le 0 à 100 km/h en 4,2 secondes. Le message est alors clair, concurrencer la Tesla Model 3 Performance.

Cette version Performance est disponible à l’achat du véhicule mais aussi plus tard via une mise à jour du véhicule. Cela vous permet de profiter premièrement des 421 chevaux puis de goûter aux 476 équidés lorsque vous vous êtes habitué à la puissance.

Une autonomie également en hausse

Volvo fait également évoluer les batteries de ses Polestar 2. Heureusement car si seulement la puissance augmentait, l’autonomie des Polestar 2 deviendrait faiblarde et il serait impossible de prétendre à concurrencer la Tesla Model 3.

De ce fait la version Simple Range obtient une batterie de 69 kWh lui permettant une autonomie de 518 km d’autonomie en cycle WLTP, elle représente l’entrée de gamme de la Polestar 2. Cette version Simple Range est uniquement disponible en Simple Motor.

Les versions Long Range ont à présent une batterie de 82 kWh. D’après Volvo cela permet une autonomie de maximale de 592 km pour la Dual Motor et de 635 km en cycle WLTP pour la version Single Motor. Une voiture avec un seul moteur est toujours moins énergivore qu’avec deux. Pour cette batterie Long Range, la recharge peut être effectué avec une puissance de 205 kW.

Une hausse des prix

Inévitablement plus de puissance, plus d’autonomie mène à une hausse des prix. Une tendance ambivalente à celle de Tesla qui baisse les prix des Model 3 et Model Y.

À présent il faut au minimum 50 000€ pour s’offrir une Polestar 2. La version Standard Range Single Motor est affichée à 50 190€, la version Long Range Single Motor est à 53 890€ tandis que pour les Dual Motor, il faut 58 190€ pour la Long Range et 64 690€ pour la version dotée du pack Peformance.

Toutefois, les prix sur le marché français ne sont pas encore connus. Effectivement la Polestar 2 va débarquer sur le marché français puisque Polestar semble avoir trouvé un accord avec Citroën après cette sombre histoire de logo. L’ouverture du carnet de commandes pourrait débuter dès le moins prochain.