Peugeot 508 PSE : la fin de l’histoire ?

Lancée en 2020 la Peugeot 508 est une ambitieuse tentative pour Peugeot de lancer une berline sportive sans utiliser de mécanique polluante. En effet, elle tire sa puissance d’un mariage entre électricité et essence afin de respecter l’environnement. Malheureusement cela ne semble pas avoir convaincu les clients qui n’ont pas afflué pour la Peugeot 508 PSE, elle serait aujourd’hui sur sa fin de carrière.

Des volumes de ventes faibles

Bien que la Peugeot 508 PSE soit ambitieuse proposant 360 chevaux par l’addition d’un moteur 1,6 litre PureTech essence et de deux moteurs électriques. Elle était donc 4 roues motrices et la puissance passait par une boîte automatique à 8 rapports. Elle était aussi capable de rouler en tout électrique pendant 52 ou 57 km, une autonomie qui diffère entre le break et la berline.

Cependant bien que le groupe Stellantis à cru en cette technologie pour proposer des versions sportives ou dynamiques de ses modèles puisque l’on la retrouve aussi dans la DS 9 et le DS 7, elle ne semble pas avoir convaincu les clients. En effet, seulement 314 Peugeot 508 PSE ont été vendues en France en 2022. Des volumes de ventes trop faibles qui seraient la raison qui pousse Peugeot à retirer du catalogue la Peugeot 508 PSE en ce mois de février.

L’arrêt de la Peugeot 508 PSE avant restylage ?

La Peugeot 508 se prépare à son restylage qui devrait arriver l’été prochain. En préparation de cet événement, Peugeot a retiré du catalogue plusieurs versions hybrides rechargeables de la Peugeot 508 dont la PSE. Cependant, les Plug-In pourraient faire leur retour avec des évolutions dès le restylage présenté alors que la PSE pourrait ne pas être reconduite en raison de son faible volume de vente.

Cela peut paraître paradoxal car l’appellation PSE va prendre le départ des 24 heures du Mans en juin prochain avec la Peugeot 9X8 qui se lance dans la catégorie reine. Les résultats en compétition de la 9X8 auraient pu dynamiser les ventes de la 508 PSE.