Cette nouvelle BYD n’a pas été pensée pour la Chine, mais directement pour l’Europe

Le constructeur chinois BYD accélère sa stratégie européenne et entend désormais proposer des modèles spécifiquement conçus pour les attentes du marché du Vieux Continent. Avec la nouvelle BYD Dolphin G DM-i, la marque adopte une approche inédite : il ne s’agit plus simplement d’adapter une voiture destinée à la Chine, mais bien de développer un modèle pensé dès l’origine pour les automobilistes européens.

BYD change de stratégie pour séduire l’Europe

Cette nouvelle orientation illustre les ambitions grandissantes de BYD en Europe. Le constructeur cherche désormais à mieux répondre aux attentes locales en matière de format, de design et d’usage, preuve que le marché européen devient un axe stratégique majeur pour la marque.

La BYD Dolphin G DM-i s’inscrit ainsi dans le segment des citadines polyvalentes avec des dimensions adaptées aux standards européens. Longue de 4,16 mètres et large de 1,82 mètre, elle se positionne quasiment au niveau d’une Renault Clio, toujours considérée comme une référence incontournable du segment.

Côté style, BYD fait le choix de la sobriété. La compacte chinoise adopte des lignes relativement épurées avec une silhouette fluide, des surfaces lisses et des poignées de portes affleurantes. Les optiques fines participent également à cette volonté de discrétion, loin des designs parfois très démonstratifs proposés par certains constructeurs asiatiques.

Mais la véritable originalité de cette Dolphin G DM-i se cache sous le capot. Le modèle devrait devenir l’une des premières citadines hybrides rechargeables commercialisées à grande échelle sur le marché européen.

Une motorisation hybride rechargeable taillée pour les longs trajets

Si BYD s’est fait connaître grâce à ses voitures électriques, le constructeur mise également beaucoup sur les hybrides rechargeables pour accélérer son implantation en Europe. Cette technologie permet notamment à la marque d’éviter les surtaxes appliquées aux véhicules électriques fabriqués en Chine.

La Dolphin G DM-i reposera sur la technologie Super Hybrid développée par BYD. Le constructeur reste encore discret sur les caractéristiques détaillées de sa chaîne de traction, mais annonce déjà une autonomie totale pouvant atteindre 1 000 kilomètres.

Les informations techniques complètes devraient être révélées dans les prochaines semaines. Toutefois, plusieurs éléments laissent penser que cette citadine pourrait reprendre une batterie de capacité importante, proche des 18 kWh déjà utilisés sur certains modèles hybrides de la marque. Le moteur thermique devrait quant à lui être un bloc essence 1,5 litre maison associé à une motorisation électrique, pour une puissance cumulée qui pourrait avoisiner les 200 chevaux.

BYD semble désormais prêt à accélérer fortement le lancement européen de cette nouveauté. Les premières livraisons de la Dolphin G DM-i sont attendues avant la fin de l’été.