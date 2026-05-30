Mini Cooper Paul Smith : l’édition mode s’étend désormais aux versions thermiques

Dévoilée dans un premier temps sur les variantes électriques de la citadine britannique, la série spéciale Paul Smith élargit aujourd’hui son champ d’action. Les Mini Cooper à moteur essence peuvent désormais elles aussi profiter de cette finition exclusive, qui mise avant tout sur le style, la personnalisation et l’élégance britannique.

Une collaboration qui célèbre l’identité de Mini

Fruit du partenariat entre Mini et le célèbre créateur de mode Paul Smith, cette édition spéciale est désormais proposée sur les Mini Cooper C et Cooper S. Les clients peuvent la choisir sur les carrosseries 3 portes, 5 portes et Cabrio.

L’objectif n’est pas d’améliorer les performances mais de renforcer le caractère de la voiture grâce à une présentation spécifique. Pour cela, Mini a développé plusieurs teintes exclusives, dont les coloris Statement Grey et Inspired White. Une peinture Midnight Black Metallic figure également au catalogue pour les amateurs d’une présentation plus discrète.

Les détails extérieurs jouent un rôle important dans l’identité de cette série limitée. Les rétroviseurs, les contours de la calandre ainsi que les caches-moyeux adoptent des touches colorées inspirées de l’univers du créateur britannique. Ces éléments rendent immédiatement reconnaissable cette déclinaison particulière.

Une ambiance intérieure soignée dans les moindres détails

L’habitacle reprend la même philosophie avec une multitude de références à l’univers Paul Smith. Les sièges habillés de Vescin et de textile tricoté arborent une finition bleu Nuit agrémentée de motifs subtils et de rayures discrètes.

À l’ouverture des portes, les occupants sont accueillis par une projection lumineuse « Hello » au sol. Les seuils de porte affichent quant à eux la phrase « Every day is a new beginning », une signature chère au styliste britannique.

L’un des détails les plus originaux reste toutefois la présence du dessin « Rabbit », un lapin esquissé à la main et intégré aux tapis de sol. Une touche de fantaisie typiquement britannique qui participe à l’atmosphère unique de cette édition.

Une offre disponible sur l’ensemble de la gamme essence

Avec cette extension aux modèles thermiques, Mini permet à davantage de clients d’accéder à cette finition distinctive. L’entrée de gamme est assurée par la Cooper C 3 portes, proposée à partir de 34 200 euros. La Cooper S 3 portes s’affiche pour sa part à 37 550 euros.

Les variantes 5 portes sont facturées 35 200 euros pour la Cooper C et 38 550 euros pour la Cooper S. Enfin, les amateurs de conduite cheveux au vent pourront se tourner vers les versions Cabrio, dont les tarifs débutent à 39 310 euros pour la Cooper C et atteignent 42 660 euros pour la Cooper S.

Avec cette édition Paul Smith, Mini continue d’entretenir son image de marque atypique en proposant une citadine où le design et la personnalité occupent une place aussi importante que la mécanique.