Lotus Emira 420 Sport : la marque britannique remet le plaisir de conduite au centre du jeu

Alors que de nombreux constructeurs accélèrent leur transition vers l’électrique, Lotus choisit de rappeler ce qui a construit sa réputation. Avec la nouvelle Emira 420 Sport, la firme britannique dévoile une version encore plus radicale de son coupé thermique, misant sur la légèreté, les sensations et l’efficacité mécanique.

Une Emira encore plus performante

La nouvelle Lotus Emira 420 Sport bénéficie de plusieurs évolutions destinées à renforcer son caractère sportif. Sous le capot, le moteur quatre cylindres turbo d’origine Mercedes-AMG développe désormais 420 ch, soit un gain de 15 ch par rapport à la version précédente.

Cette hausse de puissance s’accompagne d’un important travail d’allègement. Lotus annonce une réduction de masse de 25 kg grâce à l’intégration de composants en fibre de carbone et à l’adoption d’une ligne d’échappement en titane. Fidèle à sa philosophie historique, le constructeur continue de considérer le poids comme un élément essentiel de la performance.

Grâce à ces améliorations, le coupé britannique revendique un 0 à 100 km/h réalisé en 3,9 secondes et une vitesse maximale portée à 300 km/h.

Des évolutions visibles à l’extérieur

Cette déclinaison Sport ne se contente pas de progresser sur le plan mécanique. Plusieurs modifications permettent également de la distinguer visuellement du reste de la gamme.

Les prises d’air avant gagnent en volume afin d’améliorer le refroidissement, tandis que les bas de caisse adoptent un dessin spécifique. La poupe reçoit une lunette arrière à persiennes ainsi qu’un aileron redessiné, participant à la fois à l’identité visuelle du modèle et à son efficacité aérodynamique.

L’ensemble renforce l’allure agressive de l’Emira sans dénaturer les lignes élégantes qui ont contribué à son succès.

Le choix des sensations plutôt que des performances absolues

Sur le papier, certaines sportives électriques affichent aujourd’hui des accélérations encore plus impressionnantes. Pourtant, Lotus ne cherche pas à rivaliser sur ce terrain. La marque privilégie une approche davantage centrée sur les sensations de conduite et l’implication du pilote.

La 420 Sport reçoit ainsi une suspension revue avec des amortisseurs Multimatic réglables, une nouvelle monte pneumatique et une garde au sol abaissée de 5 mm. Des évolutions destinées à offrir davantage de précision et de plaisir sur route comme sur circuit.

Commercialisée à partir de 129 900 euros, cette version apparaît comme un véritable hommage aux valeurs historiques de Lotus. Elle illustre également la volonté du constructeur de conserver une offre thermique destinée aux passionnés, alors que ses récents modèles électriques n’ont pas rencontré l’engouement espéré auprès de sa clientèle traditionnelle.