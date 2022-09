MG 4 : la berline électrique à un prix défiant toute concurrence

Les voitures électriques ont la réputation d’être chères. Une réputation qui se confirme lorsque l’on voit l’augmentation des prix de ventes de Tesla. Toutefois, un constructeur revenu sur le marché après son rachat, MG souhaite démocratiser les véhicules électriques avec des prix défiant la concurrence. C’était le cas du break MG 5 mais voici que MG présente la MG 4 qui est dans la même veine. Découverte de la nouvelle berline électrique MG.

Un prix agressif

Commençons avec l’élément clé de cette MG 4, son prix ! En effet, le constructeur s’illustre avec le prix particulièrement accessible de ses productions. Ainsi, la berline compacte MG 4 est vendue entre 28 990 € et 34 990 € selon sa motorisation. C’est donc une berline compacte bien moins chère que sa concurrence qui se compose notamment de la Volkswagen ID.3, la Renault Megane E-Tech ou encore la Citroën ë-C4. Son tarif est si concurrentiel qu’elle devient même moins chère que certaines citadines électriques comme le duo français Renault Zoé et Peugeot e 208.

De plus, la dotation de série est loin d’en faire une voiture dépouillée, on y retrouve bien évidemment la climatisation, l’aide au stationnement ou encore les phares à LED.

Deux motorisations

Afin d’être adaptée au plus grand nombre tout en proposant des tarifs toujours alléchants, la MG 4 est dotée de deux niveaux de motorisations électriques. Une motorisation de 170 chevaux avec une batterie de 51 kWh permet 350 km d’autonomie. Cette motorisation est disponible uniquement avec la finition d’entrée de gamme nommée Standard au prix de 28 990 €.

La deuxième motorisation est plus puissante avec 204 chevaux et une batterie plus grande qui a une capacité de 65 kWh. Cette version propose alors une autonomie de 450 km. Elle est disponible dans le niveau de gamme intermédiaire Comfort à 32 990 € et dans le niveau haut de gamme nommé Luxury au prix de 34 990 €.