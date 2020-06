Volkswagen ID.3 : enfin des prix

Volkswagen ouvre enfin les carnets de commandes de l’ID.3. Sa nouvelle compacte électrique commence en série spéciale 1st dès 39.990 €.

Retard à l’allumage pour la Volkswagen ID.3. Il y a bien sûr les effets du coronavirus, mais le lancement de l’ambitieuse compacte électrique est surtout perturbé par des soucis de mise au point d’une partie de l’électronique. Alors que la voiture a été présentée en septembre 2019, les livraisons commenceront avec quelques mois de retard à la rentrée. Et les premiers exemplaires se passeront de certaines fonctions, qui seront ajoutées avec une mise à jour début 2021 !

Le début de carrière devient toutefois plus concret avec la révélation des tarifs pour le marché français et donc l’ouverture des carnets de commandes. La priorité est donnée à ceux qui avaient posé une option sur l’auto l’année dernière. L’ID.3 est lancée avec une version spéciale de lancement, la 1st (First). La configuration technique est unique. Il y a un moteur de 204 ch et une batterie de 58 kWh, ce qui donne une autonomie WLTP de 420 km.

Trois niveaux d’équipements sont au programme. La version de base est déjà richement dotée avec phares et feux LED, régulateur de vitesse adaptatif, freinage d’urgence avec détection des piétons et cyclistes, reconnaissance des panneaux de signalisation, détecteur de fatigue du conducteur, aide aux créneaux, sièges avant chauffants, navigation sur écran tactile 10 pouces, climatisation… Ce modèle de départ est à 39.990 €, hors bonus. Avec c’est donc 32.990 €.

La 1st Plus est à 44.990 €, soit 37.990 € avec le bonus, et ajoute : jantes 19 pouces, accès/démarrage sans clé, phares Matrix LED, éclairage d’ambiance. Le modèle 1st Max est à 49.990 € soit 46.990 € avec le bonus (limité à 3.000 € au delà de 45.000 €) avec : jantes 20 pouces, toit panoramique en verre, affichage tête haute à réalité augmentée, conduite semi-autonome, pompe à chaleur et chargeur de téléphone par induction.