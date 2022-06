Renault Zoe (2022) : Nouvelle gamme, nouveaux prix

Renault introduit le millésime 2022 de la citadine électrique Zoe. L’occasion pour le constructeur de proposer de nouvelles finitions ainsi que de nouveaux tarifs.

3 niveaux d’équipements

Dans sa finition d’entrée de gamme qui se nomme Equilibre, la Zoe est équipée du freinage d’urgence avancé, du chargeur 22kW, du régulateur et limiteur de vitesse mais aussi de l’accès mains libres via une carte, d’un écran tactile de 7 pouces pouvant répliquer l’écran du smartphone ainsi qu’un combiné d’instruments numérique de 10 pouces. Cependant, à 33 700€ il faudra se contenter d’une climatisation manuelle et de jantes tôles de 15 pouces avec des enjoliveurs. Néanmoins elle reçoit tout de même le levier e-Shifter, le freinage régénératif et le frein de parking automatique.

Le milieu de gamme est la finition Evolution qui reçoit la reconnaissance des panneaux, mais aussi l’aide au maintien dans la voie ainsi que l’alerte de sortie et l’aide au stationnement arrière. Dans l’habitacle, la banquette devient rabattable en 2/3 1/3, la climatisation devient automatique et la navigation est installée. De plus à 34 900€, les jantes sont maintenant en alliage et de 16 pouces.

Enfin le haut de gamme est représenté par la finition Iconic qui reçoit de série commutation automatique des feux de route, l’alerte des angles morts, un écran tactile plus large mesurant 9,3 pouces, d’antibrouillards ou encore de la caméra de recul et l’aide au stationnement avant et arrière. Les jantes noires sont aussi plus grosses et offrent désormais une taille de 17 pouces. Cette finition haut de gamme est disponible à partir de 36 900€.

Le prix de l’entrée de gamme est donc en augmentation de 900€ toutefois ce n’est pas assez pour la priver du bonus écologique de 6 000€.