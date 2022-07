Honda Civic Type R 2023 : excitante formule

On l’attendait tous cette nouvelle Honda Civic Type R FL5. C’est bien normal puisque depuis la fin des années 90 les Civic Type R sont des sportives authentiques et pures. Alors quand Honda présente la nouvelle génération, notre excitation et celle de la planète auto sont chauffées à blanc.

Une formule inchangée

Honda ne change pas la formule qui avait donné à la FK2 et à la FK8 les raisons du succès. En effet, comme nous vous l’avions dit sur les teasers de cette Civic Type R 2023 garde une boite mécanique 6 vitesses ainsi que le moteur K20C. Le VTEC cher à Honda a été retravaillé pour être le VTEC le plus puissant installé dans une Type R. Si la dernière génération développait avec ce 4 cylindres 2.0 litres 320 chevaux, la puissance du millésime 2023 excédera cette puissance. Honda ne communique pas encore la puissance définitive mais on aimerait la voir à 340 chevaux. Une combinaison qui lui a déjà permis de décrocher le record du tour de Suzuka dans sa catégorie.

Un style plus consensuel mais toujours agressif

Honda lève le voile sur une FL5 moins excentrique que la FK8 qui était si agressive qu’elle en devenait difficile a assumé pour certains. Ici, la onzième génération de Civic permet un design plus consensuel tout en gardant l’agressivité d’une Type R. Elle se dote d’un pare-chocs avec des prises d’air, d’un capot ajouré, des jantes de 19 pouces, d’un aileron « flottant » qui est plus bas mais aussi plus large avec des supports en aluminium. La voiture est également plus basse et plus large. Ainsi, si la plastique est plus consensuelle et fluide, elle permet toujours de reconnaître une Type R qui arbore toujours le H rouge et l’emblématique couleur White Championship. Cette dernière partage le catalogue avec le Red Rallye, le bleu Racing Blue Pearl, le noir Crystal Black et le gris Sonic Grey.

On remarque également des pneus français, des Michelin Pilot Sport 4S et des étriers de freins Brembo.

Habitacle sportif

L’intérieur reste sportif avec comme pièce de résistance les sièges baquets en suédine rouge qui restent reconnaissables. Le volant est orné du logo rouge tandis que le pommeau de vitesses est toujours en alu. 3 modes de conduite sont disponibles sur cette Civic Type R FL5 Confort, Sport et +R qui permettent chacun un comportement différent pour la sportive nippone. Le Honda LogR est revu permettant d’enregistrer les données clés de la voiture et dispose d’un chrono permettant de sauvegarder ses temps au tour sur un circuit. Le compteur est digital avec un mode d’affichage permettant d’évoquer celui de la Honda S2000 et des monoplaces Mclaren Honda.

Lancement

Toutes les données de la Type R seront dévoilées à l’automne prochain. À ce moment la CTR fera à nouveau parler d’elle. Le meilleur dans cette histoire est que l’Europe aura le droit à cette FL5 dès le début de l’année 2023, il reste toutefois à attendre son prix malus inclut en France…