Honda Civic Type R 2023 : Record du tour à Suzuka

Alors que la onzième génération d’Honda Civic vient tout juste d’être dévoilée en Europe, la très attendue version Type R se livre dans une chasse aux records, le dernier en date celui du circuit de Suzuka au Japon.

Record à la maison

Suzuka est un lieu important pour Honda. En effet, nombreux se souviendront de la mythique vidéo du tour d’Ayrton Senna en mocassin au volant de la NSX mais c’est aussi l’emplacement d’une usine Honda, NSX, S2000 et Insight de première génération étaient fabriquées à Suzuka. Il est donc important pour le constructeur nippon que sa sportive prennent le record du circuit voisin.

2 : 23.120

Il faut 2 minutes 23.120 secondes à la Type R pour effectuer un tour du circuit F1 de Suzuka, ce qui lui permet de prendre le record du tour pour une compacte traction. Elle détrône ainsi une certaine Renault Megane RS Trophy-R, nous rappelant une lutte vieille de quelques années entre les deux constructeurs.

La Type R 2023 améliore le temps de sa devancière la FK8 d’environ 1 seconde. Ce qui semble peu et à la fois beaucoup car la FK8 était une auto déjà très efficace.

Pure sportive

En visionnant ces images embarquées, il est possible de constater que la Civic Type R de 2023 semble avoir un train avant très directif et un arrière collé au bitume. Dans la première partie de Suzuka, elle se jette dans les virages et l’arrière donne l’impression de suivre sans bouger. On peut aussi remarquer que la suspension est très ferme et ne prend aucun roulis.

Elle doit être particulièrement bien motorisée, la vitesse de pointe dépasse 230km/h. Si nous savons que cette génération conserve le 4 cylindres 2 litres turbo « K20 », la puissance a dû être augmentée. La boîte manuelle à 6 rapports est conservée et son maniement paraît très rapide.

Aucune information supplémentaire

À part la communication sur le chrono, Honda ne lâche pas d’information complémentaire sur la prochaine génération de Type R et continue de faire monter le désire chez les fans. Les angles de vues ne permettent pas de voir grand-chose de l’intérieur qui reste de toute manière camoufle, même le compteur est caché. L’aspect extérieur reste lui aussi secret car la voiture arbore toujours son camouflage.