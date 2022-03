Clap de fin pour la Renault Talisman

La Renault Talisman était encore disponible à la commande en berline et en break, mais en ce début mars 2022, Renault retire le modèle de son catalogue.



Renault restructure sa gamme et cela passe par la disparition de certains modèles ces prochains temps. À commencer par la Talisman qui depuis le premier mars à disparue du catalogue du constructeur français.

Le modèle perpétuait la lignée des berlines chez le constructeur français en prenant en 2015 la suite de la Laguna et de la Latitude. Cette retraite prise jeune se fait en raison d’un volume de ventes très léger pour la Française avec moins de 10 000 exemplaires par an. Le losange ne voulait plus faire de frais supplémentaires pour ce modèle qui ne se vendait que grâce à de généreuses des remises.



Elle laisse place à des véhicules 100% électriques dans son usine de Douai qui devrait notamment accueillir des nouveautés électriques comme la Nissan Micra et Renault R5 mais aussi la nouvelle Megane E-Tech.

Un adieu et non un au revoir car Renault ne prévoit pas de remplaçante sur ces segments de berlines et des breaks. Le constructeur privilégiera des SUV pour remplacer ce genre de véhicule. Néanmoins si la Talisman vous séduit toujours, il est possible de bénéficier de belles remises sur des modèles en stock.