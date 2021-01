Renault annonce le retour de la R5

La mythique citadine va être relancée, avec un style néo-rétro et une motorisation électrique. Le concept 5 Prototype donne un avant-goût.

Renault se met au néo-rétro ! Après quelques jours de rumeurs, Luca de Meo, directeur général du Losange, a confirmé le retour de la R5. Lors de la présentation de son plan de relance pour le groupe, il a levé le voile sur un concept-car, nommé 5 Prototype, qui donne un bon aperçu de la future voiture. Celle-ci devrait être lancée en 2023. Renault explique la démarche avec ces mots : « L’âme d’une marque vient de ses racines. Sans sombrer dans le passé, elle doit y rester attachée et s’en inspirer pour retrouver l’esprit des temps glorieux ».

Le retour de ce modèle peut sembler curieux, dans la mesure où la 5 a été remplacée par la Clio, qui fonctionne très bien. La Clio n’est évidemment pas menacée. La nouvelle 5 devrait prendre la place de la Zoé car elle sera électrique. Renault veut ainsi « démocratiser la voiture électrique en Europe avec une approche moderne de la voiture populaire et essentielle. »

Le retour de la R5 fait penser à la renaissance de la Fiat 500. Et ce n’est pas un hasard, puisque l’italienne a été relancée sous l’impulsion de Luca de Meo lorsqu’il était chez Fiat. Son but : provoquer le coup de coeur pour inciter les clients à dépenser plus ! On se demande tout de même si en dehors de la France, la clientèle aura la nostalgie de la R5.

Côté look, pas de doute, on retrouve bien la silhouette de la R5 dans le concept, chapeauté par Gilles Vidal, arrivé récemment chez Renault après avoir travaillé chez Peugeot. Il y a ainsi cet aspect lisse, avec des formes simples et anguleuses. On retrouve notamment les feux verticaux, le long d’un hayon incliné. Parmi les clins d’oeil au passé, il y a une réinterprétation du Losange strié de Vasarely. La marque n’a pas donné d’infos techniques, l’habitacle n’a pas été montré non plus.