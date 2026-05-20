Volkswagen ID. Polo GTI : la mythique appellation s’électrise

Après l’ID. Polo, Volkswagen présente sa déclinaison GTI. Une version attendue, car il s’agit de la première GTI électrique de Volkswagen. Un signal de l’ambition du constructeur sur le marché des véhicules électriques avec cette citadine. Une nouvelle ère s’ouvre chez Volkswagen.

La première GTI électrique

Nous voici donc dans un monde où des appellations comme Turbo ou GTI (Grand Tourisme Injection) sont apposées sur des voitures électriques. Finalement, le monde de la voiture thermique continuera d’exister à travers les voitures électriques. Volkswagen a été le premier à utiliser GTI dans sa gamme en 1976, mais pour ce qui est de l’électrique, Peugeot a dégainé en premier avec sa e-208 GTI, que l’on attend toujours dans la gamme du constructeur au lion.

L’ID. Polo est donc la première GTI électrique chez Volkswagen. Elle porte le poids d’un lourd héritage et ne doit pas décevoir. On retrouve ainsi un style inspiré de ses aînées, notamment la bande rouge dans la calandre et sous les phares. Le style gagne aussi en prestance avec des boucliers repensés et des bas de caisse plus musclés.

Les jantes adoptent un design rendant hommage à la Golf GTI Pirelli. À l’intérieur, l’ambiance est également très GTI. L’ambiance est sombre, avec un jeu de matières autour des teintes noires et rouges. Les sièges sport adoptent une sellerie inspirée des premières GTI de Volkswagen. On distingue de la suédine sur les panneaux de portes, une bande rouge à 12 heures sur le volant, ainsi qu’un bouton GTI.

La version GTI de l’ID. Polo reprend les qualités de la nouvelle citadine électrique, à savoir de l’espace à bord pour ses 4,07 m et un coffre gigantesque pour la catégorie (435 litres).

La plus puissante des Polo

Il y a toujours eu des Polo sportives au sein du catalogue Volkswagen, mais cette ID. Polo GTI se distingue. Non seulement elle est la première Polo électrique GTI, mais elle est aussi la plus puissante. Même la Polo R WRC ne la bat pas, utilisant pourtant le 2.0 TSI essence de 220 chevaux.

Avec 226 chevaux et 290 Nm de couple, l’ID. Polo réalise le 0 à 100 km/h en 6,8 secondes et peut atteindre 175 km/h en vitesse de pointe. Ce qui est bien, mais moins bien qu’une Polo GTI essence qui réalise le 0 à 100 km/h en 6,5 secondes et peut dépasser 200 km/h en vitesse de pointe. La Volkswagen ID. Polo embarque un différentiel à glissement limité sur le train avant et une suspension adaptative DCC, une première sur une Polo !

Concernant la batterie, elle est de 52 kWh de chimie NMC. Elle permet une autonomie de 424 km pour cette version sportive, soit seulement 5 % de moins que la version la plus endurante de l’ID. Polo, affichant 450 km.

Le prix n’a pas encore été communiqué, les commandes ouvriront en fin d’année. Si l’ID. Polo GTI n’est pas assez radicale pour vous, il se murmure qu’une version ID. Polo Clubsport serait en préparation avec 286 chevaux et une boîte de vitesses simulée comme celle du Hyundai Ioniq 5 N, particulièrement bluffante.