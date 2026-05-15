Jusqu’à 155 000 € pour une Toyota GR Yaris : le malus des éditions Ogier et Morizo RR font exploser les prix

La Toyota repousse encore les limites de sa Toyota GR Yaris avec deux séries spéciales extrêmement exclusives, directement inspirées de la compétition. Baptisées Ogier 9X et Morizo RR, ces déclinaisons rendent hommage à deux figures emblématiques de la marque, Sébastien Ogier et Akio Toyoda, tout en introduisant des évolutions techniques et esthétiques inédites. En France, leur prix dépasse désormais les 150 000 euros une fois le malus écologique intégré, un niveau tarifaire totalement hors normes pour une citadine sportive.

Deux séries spéciales taillées pour la performance

Présentées lors du rallye de Monte-Carlo, ces versions de la Toyota GR Yaris incarnent ce que Toyota a produit de plus radical à ce jour sur son modèle. Produites en série extrêmement limitée, elles se distinguent par des réglages spécifiques et une approche très différente de la conduite, confirmant leur statut de pièces de collection destinées à un public passionné.

GR Yaris Ogier 9X : un hommage au rallye

La déclinaison Ogier 9X célèbre le neuvième titre mondial de Sébastien Ogier, acquis en 2025 au volant de la GR Yaris Rally1. Basée sur la GR Yaris Aero, elle bénéficie d’un travail approfondi sur la transmission intégrale GR-FOUR, avec des modes de conduite développés en collaboration avec le pilote français.

Ces modes spécifiques, baptisés « SEB » et « MORIZO », modifient la répartition du couple afin d’adapter le comportement de la voiture. Le premier privilégie une conduite plus dynamique avec une tendance à l’agilité, tandis que le second favorise la motricité et la stabilité en sortie de virage.

Sur le plan esthétique, cette édition adopte une teinte Noir Sidéral Mat exclusive, associée à des jantes noires et des étriers de frein bleus. L’habitacle reprend une ambiance tricolore avec des surpiqûres bleu-blanc-rouge et un volant spécifique inspiré de la version Rally1. Une plaque numérotée et des éléments graphiques dédiés renforcent son statut de modèle de collection. Cette version est exclusivement proposée en boîte manuelle, accompagnée d’un frein à main de type rallye.

Morizo RR : l’ADN endurance et circuit

De son côté, la Morizo RR s’inspire directement de l’expérience acquise lors des 24 Heures du Nürburgring 2025, auxquelles Akio Toyoda a participé au volant de la GR Yaris. Cette version repose sur la GR Yaris AERO MY26 et privilégie une approche orientée vers l’efficacité et le ressenti de conduite.

La suspension a été spécifiquement développée pour la Nordschleife, la direction assistée a été recalibrée et un mode 4WD « MORIZO » fait son apparition avec une répartition du couple fixée à 50:50. Le moteur bénéficie également d’une cartographie spécifique, portant le couple à 390 Nm, associé ici à la boîte automatique à huit rapports.

Visuellement, la Morizo RR adopte un style encore plus radical avec des éléments aérodynamiques en fibre de carbone, dont un aileron arrière et un capot spécifique. Sa teinte Vert Turini, ses jantes bronze et ses étriers jaunes soulignent son identité plus extrême, tandis que l’intérieur privilégie des matériaux comme la suédine et des surpiqûres contrastées. Une instrumentation dédiée au mode MORIZO complète l’ensemble.

Une production ultra-limitée et des tarifs records

La production de ces deux séries est strictement limitée à 10 exemplaires chacune pour le marché français. Un tirage au sort a été mis en place par Toyota, avec une participation fixée à 1 500 euros, remboursée en cas de non-sélection.

Les tarifs atteignent déjà des sommets avant fiscalité. La GR Yaris Ogier 9X est affichée à 69 000 euros, tandis que la Morizo RR s’établit à 75 000 euros. Avec un malus écologique maximal de 80 000 euros en France, les prix finaux s’envolent respectivement à environ 149 000 euros et 155 000 euros. Caroom a d’ailleurs publié un étude sur le malus français en comparaison à l’échelle européen et il y a des surprises.

Des montants qui positionnent ces GR Yaris dans une sphère totalement à part, réservée à une clientèle de passionnés fortunés, séduits autant par leur exclusivité que par leur lien direct avec la compétition automobile.