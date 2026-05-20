Skoda Epiq (2026) : le SUV électrique simple mais très efficace

Après la Cupra Raval et la Volkswagen ID. Polo, c’est au tour de Skoda de dévoiler officiellement son véhicule électrique urbain reposant sur la nouvelle plateforme MEB+ du groupe. Voici donc le Skoda Epiq, le troisième SUV électrique de la marque tchèque, avec cette fois-ci un tarif des plus abordables puisqu’il est annoncé à partir de 25 000 euros.

Un design simple et moderne

Le design du Skoda Epiq reprend les codes Modern Solid que l’on trouve sur l’Elroq et l’Enyaq restylé. La voiture est épurée mais affirmée avec une signature lumineuse en forme de T, un bandeau noir brillant reliant les deux phares, en haut comme en bas, avec un insert couleur carrosserie au milieu. L’ensemble fait office de calandre repensée. On retrouve huit fentes en bas du bouclier avant permettant le refroidissement du système électrique de la voiture. Cet effet de style fait penser à la calandre à sept fentes de Jeep.

Le profil est simple. Ici, pas de poignées de portes coûteuses intégrées à la carrosserie. On retrouve aussi des passages de roues surmontés de plastique noir. Le profil affiche également un caractère robuste avec les épais montants C portant l’inscription Skoda. Skoda ne met d’ailleurs plus son logo sur ses voitures : le constructeur a préféré, sur l’Elroq mais aussi sur l’Enyaq, écrire le nom de la marque en toutes lettres.

À l’arrière, les phares reprennent la même forme en T tandis que l’on note l’absence de bandeau lumineux entre les feux. L’Epiq n’a pas besoin de cet effet de style pour paraître moderne. Le motif des huit fentes est repris avec un embossage dans le pare-chocs arrière.

Concernant les dimensions, le Skoda Epiq est véritablement compact puisqu’il mesure seulement 4,17 m de long, 1,80 m de large et 1,58 m de haut.

Un habitacle simple et plutôt spacieux

Je me souviens que lorsque j’ai pu essayer les prototypes du Skoda Epiq, nous avions eu accès à une version dont l’intérieur était à 99,9 % proche du modèle de série. J’ai pu monter à l’arrière de celui-ci et je ne me suis pas trouvé trop à l’étroit. Un bon point pour une petite voiture de 4,17 m de long. Même constat pour l’espace à la tête puisque la garde au toit permet de se sentir à l’aise.

Concernant le coffre, celui-ci offre un volume gigantesque pour la catégorie avec 475 litres. Le Skoda Epiq est une petite grande voiture : petite par la taille, grande par l’espace à bord. On n’en attend pas moins d’une Skoda.

Concernant la planche de bord, c’est plutôt basique et proche de ce que l’on peut retrouver sur les cousines Cupra Raval et Volkswagen ID. Polo. Le design est presque symétrique avec un écran d’infodivertissement de 13 pouces fonctionnant sous Android, implanté au centre de l’habitacle. Le volant à deux branches est simple, tout comme le combiné d’instrumentation numérique.

Plusieurs configurations de batteries et de moteurs

Si le Skoda Epiq est annoncé avec une autonomie allant jusqu’à 440 km en cycle WLTP, c’est avant tout grâce à la batterie NMC de 52 kWh disponible sur le Skoda Epiq 55, associée à un moteur de 210 chevaux.

En entrée de gamme, les Skoda Epiq 35 et 40 utilisent une batterie LFP de 37 kWh pour une autonomie d’environ 310 km. La différence entre les deux versions vient de la puissance du moteur avant : 116 chevaux pour l’Epiq 35 et 135 chevaux pour l’Epiq 40.

Le poids est presque identique entre toutes les versions de l’Epiq : 1 542 kg avec la batterie LFP et 1 544 kg pour la batterie NMC. La recharge est presque aussi rapide, demandant entre 25 et 28 minutes selon les versions pour passer de 10 à 80 %. Une fonction One-Pedal est également proposée.

Les prix du Skoda Epiq

Le Skoda Epiq débute à 26 470 euros, soit un peu plus que les 25 000 euros visés au départ par la marque. Mais il faudra encore patienter un peu. Lors de la présentation du modèle, Skoda a ouvert les commandes uniquement pour l’Epiq 55, débutant à 32 070 euros et allant jusqu’à 39 050 euros dans sa version First Edition.

De plus, son lieu de production en Espagne lui permet de profiter du bonus écologique, ce qui devrait rapprocher son prix de base des 20 000 euros. Voilà donc un concurrent sérieux au Kia EV2.