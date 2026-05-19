DS n°7 : le SUV électrique haut de gamme dévoile ses tarifs

La gamme électrifiée DS n°7 marque un tournant stratégique pour la marque du groupe Stellantis. Positionné sur le segment très disputé des SUV électrifiés premium, le DS N°7 est disponible à des tarifs compétitifs en hybride et 100 % électrique. Une autonomie élevée, une montée en gamme assumée et un positionnement tarifaire travaillé, le modèle français s’impose comme un pilier stratégique pour DS Automobiles.

Le 100 % électrique au cœur de la stratégie

La gamme comprend quatre motorisations et quatre niveaux de finition. Bien équipé dès les versions de base et proposé à un prix compétitif, le DS n°7 présente un bon rapport prestations-prix et joue un rôle important pour la marque. Les puissances vont de 145 ch pour l’hybride à 350 ch pour la version FWD LONG RANGE, qui annonce jusqu’à 740 km d’autonomie en cycle WLTP.

Si DS Automobile propose une version d’entrée de gamme hybride, ce sont bien les versions 100 % électriques sur lesquelles mise DS Automobiles. Après le lancement du DS N°8 et la transformation de la DS 4 en DS N°4, DS Automobiles remet sur le devant de la scène un modèle clé de son histoire récente. Pilier commercial, le DS 7 revient avec l’ambition de retrouver sa place dans le segment premium prenant pour l’occasion le N°7.

Trois déclinaisons électriques et deux capacités de batterie

Le DS N°7 offre trois motorisations 100 % électriques de 230 ch, 245 ch et 350 ch qui bénéficient d’un boost ponctuel de 25 à 35 ch supplémentaire selon la motorisation. Deux capacités de batterie sont proposées : une batterie de 73,7 kWh que l’on retrouve sur la version de 230 ch, et une batterie de 97,2 kWh, disponible sur les deux motorisations supérieures.

Les versions 100 % électriques, nommées E-TENSE, FWD (230 ch), FWD LONG RANGE (245 ch) et AWD LONG RANGE (350 ch), reposent sur une plateforme 400 volts.

Recharge et usage au quotidien

Lorsqu’on se tourne vers ses concurrents allemands, les architectures 800 V deviennent la norme sur les segments premium haut de gamme. En effet, le BMW iX3 ou encore le Mercedes-Benz GLC électrique disposent de cette technologie et permettent donc une recharge rapide.

Les versions électriques du DS n°7 bénéficient d’un chargeur embarqué de 7,4 kW à 11 kW livré de série (22 kW en option) et d’une puissance de charge rapide allant jusqu’à 160 kW permettant de passer de 20 % à 80 % de charge en 27 minutes (batterie de 97,2 kWh).

Un positionnement prix compétitif sur le segment premium

Lorsqu’on se penche sur les tarifs face à ses concurrents, cette fois, DS a l’avantage. En effet, le DS N°7 débute à 43 900 € pour sa version hybride et 46 990 € pour le DS N°7 E-TENSE FWD (230 ch). Ces deux versions devraient donc profiter de la prime CEE.

Ce positionnement place le DS N°7 dans la moyenne basse du segment des SUV premium électrifiés à équipement comparable.

Il permet au modèle de se positionner comme une alternative aux offres déjà établies sur ce marché, notamment chez les constructeurs allemands.

Les tarifs du DS°7 en France

DS N°7 HYBRIDE

Finition N°7 : à partir de 43 900 €

Finition PALLAS : à partir de 47 900 €

Finition ÉTOILE : à partir de 52 680 €

Finition LA PREMIÈRE : à partir de 58 800 €

DS N°7 E-TENSE FWD

Finition N°7 : à partir de 46 990 €

Finition PALLAS : à partir de 58 420 €

Finition ETOILE : à partir de 64 200 €

Finition LA PREMIÈRE : à partir de 70 200 €

DS N°7 E-TENSE FWD LONG RANGE

Finition N°7 : à partir de 50 610 €

Finition PALLAS : à partir de 62 040 €

Finition ÉTOILE : à partir de 67 820 €

Finition LA PREMIÈRE : à partir de 73 820 €

DS N°7 E-TENSE AWD LONG RANGE

Finition ÉTOILE : à partir de 71 520 €

Finition LA PREMIÈRE : à partir de 77 520 €

Avec cette nouvelle génération du DS N°7, DS Automobiles confirme sa volonté de consolider sa position sur le segment premium électrifié. Entre une offre motorisée large, une autonomie compétitive et un positionnement tarifaire agressif face aux concurrents allemands, le modèle français dispose d’arguments solides pour séduire une clientèle en quête de confort, de technologie et d’efficience à un prix raisonnable.