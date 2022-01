Un Suzuki Jimny 5 portes mais pas la version attendue

Le Suzuki Jimny est un succès pour la marque nippone. 3 000 000 d’exemplaires vendus en 4 générations, il n’a cependant jamais été commercialisé en 5 portes en raison d’un gabarit minuscule de 3m65 et 1m64. Cependant au Salon de Tokyo 2022 une version 5 portes fait sensation.

Alors qu’on espérait une annonce de Suzuki pour une déclinaison 5 portes de son petit 4×4 keijidosha (kei-car), c’est en réalité d’une université d’automobile que vient l’idée de greffer 2 ouvrants au Jimny. Ces étudiants étant spécialisés dans la réalisation de préparations folles, ce Jimny ne déroge pas à la règle, il est même appelé « Kimun Kamui » ou « dieu de la montagne » en français.

Afin d’obtenir la place pour insérer deux portes sur une voiture aussi petite, les apprentis ont rallongé le châssis du Jimny et coupé la caisse en deux après les portes d’origine pour l’allonger. Réalisation rendue possible par l’architecture du Jimny qui repose sur un châssis échelle sur lequel est fixée une caisse en tôle, le travail pour l’allonger est donc plus facile que sur une caisse autoporteuse. Le résultat est surprenant, en effet les portes sont difformes car pour se faciliter la tâche les jeunes japonais ont gardé les portes avant et ajouté grâce à la place gagnée des petites portes arrière qui mordent sur le passage de roue arrière.

Les étudiants ne se sont pas contentés de faire une version 5 portes du Jimny. Dans l’opération, ils ont exacerbés ses qualités tout-terrain notamment avec un kit rehausse de 15cm, des jantes de 17 pouces sur lesquelles sont montées des pneus Toyo Open Country. De plus, il est équipé d’un treuil, d’une barre de leds sur le toit, d’un exosquelette tubulaire pour protéger la carrosserie et ses transformations, et également une tente de toit. Ainsi équipé, le Jimny semble pouvoir aller au bout du monde. Raison de plus pour s’attaquer au moteur, la seule partie qui ne semblait pas modifiée jusqu’à maintenant. Le petit 1,5l atmosphérique de 105 chevaux se voit maintenant turbo compressé à l’aide d’un kit de la marque Greddy. De quoi lui donner 129 chevaux et 179nm de couple.

L’impressionnante transformation est a retrouvé sur le compte Instagram de l’école, @nats_castomize_arita, les photos utilisées viennent de ce profil et sont leur propriété.