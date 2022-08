Tesla Model Y : bientot une version plus abordable ?

Le prix des Tesla s’enflamme que ce soit en neuf ou d’occasion. Il suffit de regarder l’évolution des prix pratiqués par le constructeur californien sur sa Model 3 pour s’en rendre compte. Cela ne permet plus au plus grand nombre de pouvoir se payer une Tesla. Cela concerne également la dernière née de la marque. La Model Y pourrait bientôt recevoir une version entrée de gamme plus abordable.

Une version Propulsion ?

Actuellement la Tesla Model Y est vendue 64 990€ en version Grande Autonomie et 69 990€ pour la version Performance. Des tarifs plutôt élitistes qui ne permettent pas de profiter d’un bonus écologique pour l’achat d’une Model Y. Toutefois, ce souci pourrait être résolu par l’arrivée d’une version Propulsion dans la gamme comme c’est déjà le cas pour sa sœur Model 3.

D’après les informations du média Allemand « Teslamag » spécialisé dans les Tesla cette version aurait une autonomie d’environ 440 km contre 565 km pour la version Grande Autonomie. Une nouvelle rumeur qui tend à confirmer l’arriver de cette nouvelle version de la Model Y. En effet, une version Autonomie Standard est pour l’instant réservée à certains employés d’Elon Musk. Il y a fort à parier que la version plus abordable qui devrait bientôt être commercialisée soit celle-ci.