Tesla Model Y et Model 3: hausse des prix

Le constructeur Tesla est l’un des seuls à afficher des bons résultats ces derniers mois. Ce qui lui permet d’augmenter ses tarifs plusieurs fois depuis le début de cette année. Zoom sur l’augmentation de ses deux modèles phares, la Model 3 et la Model Y.

Tesla Model 3

Commençons par la Tesla Model 3, le véhicule le plus abordable de la gamme, la propulsion se retrouve maintenant à 53 490€ après une nouvelle hausse de 2 500€. La version Grande Autonomie subit la même inflation de son prix et s’échange contre 62 490€. Enfin la version performance souffre d’une augmentation plus faible, 1 500 € supplémentaires sont demandés portant son prix à 66 490€.

Pour rappel, il y’a encore moins de 6 mois la Tesla Model 3 Propulsion était affichée à 43 800 €. Une hausse de 9 690 € par rapport au tarif de janvier dernier. Acheter une Model 3 était alors un bon investissement.

Tesla Model Y

La dernière née de l’entreprise de d’Elon Musk, la Model Y est maintenant facturée 64 900€ en version Grande Autonomie et 69 990€ en version Performance. Soit 2 000 et 3 000€ d’augmentation.