Bonus écologique : les nouveautés de 2023

Le bonus écologique évolue pour le passage à la nouvelle année. Des changements nombreux, il devient difficile de tout comprendre. Abcmoteur est là pour tout vous expliquer dans notre article sur les nouveautés du bonus écologique en 2023.

Baisse du bonus écologique maximal

Le bonus écologique maximal était avant le passage en 2023 de 6 000€ mais depuis le début de l’année, le gouvernement français a jugé bon de réduire ce bonus de 1 000€. Le bonus écologique maximal est donc 5 000€ et concerne uniquement les véhicules électriques de moins de 47 000€.

Plus de bonus écologique pour les véhicules hybrides et les véhicules électriques de plus de 47 000€

En plus de la réduction du bonus écologique, le gouvernement a fait supprimer le bonus écologique de 2 000€ présent sur les véhicules électriques compris dans un tarif entre 47 000€ et 60 000€ mais aussi pour les véhicules hybrides rechargeables. Aucune aide n’est prévue pour remplacer ce bonus écologique. Il semblerait que l’Etat français souhaite cibler l’aide pour les véhicules électriques les plus abordables et ainsi cibler des acheteurs plus modestes.

Un nouveau bonus écologique sous condition de ressources

Si le gouvernement allège les aides pour tous, il aide à présent plus les plus modestes acheteurs de véhicules électriques. En effet, en 2023 arrive un nouveau bonus écologique de 7 000€ sous condition de ressources. En clair pour en profiter il faut un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 14 089€. Enfin, il dispose d’une subtilité, il ne peut pas être appliqué si le bonus représente plus de 27% du prix de la voiture électrique neuve. Concrètement, pas de bonus écologique de 7 000€ pour l’achat d’une Dacia Spring.