Rétromobile 2023 : pourquoi cette Honda NSX va s’arracher ?

Le salon Rétromobile 2023 ouvre ses portes la semaine prochaine, il sera accessible du 1er au 5 février prochain au Parc des expositions de la Porte de Versailles. L’un des clous de l’exposition dédiée aux véhicules anciens et youngtimers sera la vente de véhicules aux enchères organisée par la prestigieuse maison de vente d’Artcurial. Abcmoteur vous a déjà présenté le plateau de Mercedes-Benz mais aussi celui de Porsche qui sont très exclusifs mais voici que nous venons de découvrir une Honda NSX qui devrait s’arracher à un prix impressionnant.

Une solide expérience acquise en F1

Dans les années 80, Honda s’est forgé une très solide expérience en formule 1. Tout d’abord en équipant l’écurie Williams de moteur Honda qui remportera de nombreux Grand Prix dans les mains de Nigel Mansell mais plus tard dans l’écurie McLaren-Honda. La monoplace de l’écurie est élevée au rang de mythes en raison des performances des moteurs V6 Turbo RA168-E et du fabuleux V10 atmosphérique. En 1988 la McLaren MP4/4 remporte 15 des 16 GP de la saison, une domination sans contestation. Mais si on connaît les monoplaces McLaren-Honda de cette époque c’est surtout pour les victoires d’Alain Prost et du regretté Ayrton Senna. La rivalité entre les deux pilotes était connue et a participé au mythe. Tout le monde se souvient encore des crashs intentionnels ou non de 1989 et 1990 sur le circuit de Suzuka.

Au total, les monoplaces dotées de moteurs Honda remporteront le titre de champion du monde constructeur de 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991.

La Honda NSX surfe sur les succès de Honda en F1

En présentant en 1989 la Honda NSX au salon de Chicago la marque se dote d’un véritable supercar. L’appellation VTEC est inscrite par Honda comme une technologie dérivée de la F1. Ce système de levé variable des soupapes permet de privilégier le couple à bas régime tandis que la puissance à haut régime ne s’essouffle pas même à plus de 8 000 tours. Dès 1989, la supercar NSX d’Honda est équipée de ce système sur son moteur V6 3,0 litres en aluminium qui se dote aussi d’un collecteur d’admission en magnésium ou encore d’un traitement de culasse en molybdène. Ce moteur de pointe développe 274 chevaux, sous accord du gentleman agreement limitant la puissance des voitures japonaises à 280 chevaux. Honda aurait certainement pu pousser plus ce moteur V6 mais le rendement de 91 ch/l permet déjà de surclasser les Ferrari 328 et 348.

De plus, la Honda NSX est la première voiture à obtenir un châssis entièrement en aluminium. Cela lui confère légèreté et une très grande rigidité. D’ailleurs sa filiation avec la F1 est présente car Ayrton Senna aurait participé à son développement.

Seulement 16 600km pour cet exemplaire

L’exemplaire proposé à la vente par Artcurial est une version NA1 vendue en Suède en 1996. Son historique est clair avec seulement deux propriétaires et un kilométrage de 16 600km. Elle est évidemment d’origine et n’a jamais été repeinte. Cette Honda NSX est donc une véritable capsule temporelle disposant encore de ses pneus d’origine et de son carnet d’entretiens Honda.

Vers un prix record ?

L’estimation d’Artcurial pour cette Honda NSX NA1 est donnée entre 90 000€ et 130 000€. On a du mal à croire qu’elle partira à l’estimation basse car il s’agit du prix affiché pour des NSX NA1 avec un kilométrage bien plus élevé. De plus lorsque l’on voit l’explosion des prix des voitures japonaises sportives emblématiques comme les Toyota Supra, Nissan Skyline GT-R, Mazda RX-7… Il se pourrait bien que le prix de vente de cette Honda NSX NA1 explose l’estimation.