Une très rare Nissan Skyline R34 GT-R à plus de 600 000€

La Nissan Skyline GT-R fait partie des icônes de l’automobile et elle symbolise à elle seule l’engouement des collectionneurs pour les véhicules japonais ces dernières années. Un engouement tel que certains prix deviennent à présent stratosphériques comme le prouvent régulièrement les Nissan Skyline GT-R. À présent, il s’agit d’une Nissan Skyline R34 GT-R Nismo Clubman Race Spec qui est affichée à la vente plus de 600 000€. Présentation de la bête pour le plaisir des yeux et le droit de rêver.

Peinture mythique

Il y a bien des couleurs emblématiques sur la Nissan Skyline R34 GT-R comme le Bayside Blue ou le Millenium Jade mais la plus mythique reste le Midnight Purple. Cette teinte violette réagi à la lumière pour offrir des reflets bleus ou encore marron. Une peinture très difficile à réaliser mais qui équipe cette Nissan Skyline R34 GT-R Nismo Clubman Race Spec. Elle est aussi équipée d’un kit carrosserie Nismo Z-Tune qui comprend un pare-chocs avant plus agressif, des ailes élargies et un capot ajouré. Toutes ces pièces sont en carbone afin d’alléger le poids de la Nissan Skyline R34 GT-R Nismo Clubman Race Spec.

Elle repose sur des magnifiques jantes Nismo LMGT4 fabriquées par Rays en aluminium forgée. Ces jantes accueillent des pneus Bridgestone Potenza RE-71 RS d’une dimension de 265/35/18 aux 4 coins de la voiture.

Préparation Nismo

Si cette Nissan Skyline R34 GT-R est si chère, c’est en raison de son passage par les ateliers du préparateur Nismo spécialisé dans les Nissan. Elle devient après un démontage et remontage complet une Nissan Skyline R34 GT-R Nismo Clubman Race Spec avec toute la préparation du châssis et du moteur RB26DET qui porte la mention R3 sur son couvre-culasse. Il permet d’identifier la puissance de ce moteur 6 cylindres 2,6 litres biturbo qui doit être aux environs de 500 chevaux grâce à une préparation poussée en utilisant des pièces modernes comme des injecteurs de Nissan GT-R.

Voici une puissance qui est capable de faire pâlir certaines supercars plus modernes car Nismo ajoute de la puissance mais s’attaque aussi au châssis qui s’annonce très affûté. Une voiture qui est donc capable de tomber des chronos sur piste avec l’aide de sa transmission 4 roues motrices Attesa ET-S Pro et de rentrer ensuite par la route.

Habitacle spécifique

Nismo apporte aussi des détails dans l’habitacle de cette Nissan Skyline R34 GT-R Nismo Clubman Race Spec. On y retrouve des sièges baquet en tissu et alcantara brodé Nismo, la banquette arrière n’est pas oubliée et reçoit également cette attention. La moquette porte elle aussi la mention Nismo. Le pommeau de vitesses de la boîte manuelle à 6 rapports est en aluminium et reste très sobre avec simplement l’inscription Nismo. De même, le volant en cuir porte lui aussi le badge Nismo et perd son airbag.

La pièce principale de cette Nissan Skyline R34 GT-R Nismo Clubman Race Spec est bien sûr le compteur Nismo spécifique aux véhicules préparés par la firme. Avec un fond de compteur gradué jusqu’à 320 km/h et une zone rouge à 9 000 tours/minutes les performances promettent d’être au rendez-vous. De plus, ce compteur affiche un kilométrage faible, très faible puisqu’elle n’a que 0 km au compteur. Bien sûr il est difficile de croire que cette voiture de 1999 n’a jamais parcouru le moindre kilomètre. En réalité, cela signifie qu’elle n’a jamais roulé depuis son passage chez Nismo qui remet le compteur du véhicule à 0 après avoir démonté et remonté le véhicule intégralement en utilisant des pièces neuves.

Une somme astronomique

Voici donc ce qui explique son prix mirobolant de 5,180,000.00 HK $ soit 664 624,78€ à l’heure actuelle. Un prix qui se justifie par la rareté de la préparation et les conditions du véhicule mais aussi par l’engouement bien présent pour le modèle à travers le monde.

De plus, un effet spéculatif intervient sur la voiture car elle est bientôt légale aux Etats-Unis. Le Pays de l’Oncle Sam interdit l’importation de véhicule non vendu sur son sol tant que celui-ci n’a pas 25 ans. Des personnes achètent alors à prix d’or les Nissan Skyline GT-R R34 afin de les stocker pour ensuite les revendre le plus chers possible à la date anniversaire de leurs 25 ans. Dans le cas présent de la Nissan Skyline R34 GT-R Nismo Clubman Race Spec produit en 1999 lui offre l’avantage d’être la première année de production ce qui l’a rend encore plus cher car elle sera parmi les premières homologuées.

Pour les intéressés voici le lien de l’annonce du véhicule qui se trouve actuellement à Hong Kong.