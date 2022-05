Renault Arkana : Nouvelle gamme, nouveaux prix

Le Renault Arkana est le SUV coupé lancé par le constructeur français en 2021, ce dernier voit une refonte de sa gamme pour suivre la logique de ces nouveaux compagnons de sa fratrie. Découverte de cette nouvelle gamme

Toujours 31 300€ pour l’entrée de gamme Equilibre

Le prix de l’entrée de gamme à l’Arkana ne bouge pas et reste affiché à 31 300€. Cette nouvelle finition Equilibre remplace l’ancienne Zen. Pour ce prix, il est équipé d’une climatisation automatique, de radars de recul, d’une caméra de recul, d’un écran central tactile de 7 pouces, de projecteur led, de jantes en 17 pouces et évidemment de 4 vitres électriques.

Cette finition Equilibre est proposée à 31 300€ avec le moteur 1.3 Mild Hybrid 140 EDC7 et à 32 800€ avec le moteur 1.6 E-Tech Hybride 145 chevaux en boîte automatique.

Évolution

La finition Évolution est une évolution de la version Equilibre. Elle rajoute quelques éléments supplémentaires comme le système de navigation et le siège conducteur électrique et le réglage de lombaire. Pour cette finition un peu mieux équipée, il faut compter 700€ de plus que les tarifs de la finition Equilibre.

Techno

La finition Techno représente le troisième niveau de finition et le milieu de gamme du Renault Arkana. Elle est dotée de l’easy link avec écran tactile 9,3”, de la navigation, du frein de parking électrique avec la fonction « auto-hold », du système multi-sense et du régulateur de vitesse adaptatif ainsi que le détecteur d’angles morts. À l’extérieur on remarque des jantes de 18 pouces ainsi qu’une lunette et des vitres arrière surteintées.

Cette finition Techno est disponible avec plusieurs moteurs à différents tarifs. La 1.3 Mild Hybrid 140 à boîte double embrayage EDC7 chevaux pour 33 550€, la motorisation plus puissante, 1.3 Mild Hybrid 160 EDC7 est à 34 750€ et enfin le 1.6 E-Tech Hybride 145 chevaux en boîte automatique est proposé à 35 050€.

C’est donc cette finition milieu de gamme qui représente le plus de choix de motorisations car elle est équipée de tous les moteurs connus au catalogue de l’Arkana.

RS-Line

La surprise de cette nouvelle nomenclature des finitions Renault est de voir le maintient d’une finition RS alors que Renault Sport a disparu au profit d’Alpine. Alpine qui fait d’ailleurs l’objet d’une finition spécifique du grand frère Austral avec « l’Esprit Alpine ».

La RS-Line comprend un look plus sportif avec des jantes de 18 pouces Silverstone diamantées avec des liserés rouges ainsi que des boucliers exclusifs à la finition RS-Line. Elle inclut aussi des sièges avant électriques et chauffants, le volant est lui aussi chauffant, une sellerie spécifique en suédine et cuir, un pédalier aluminium, des radars de parking latéraux et un stationnement semi-autonome.

Cette version RS-Line est proposée qu’avec les motorisations micro-hybrides essence, le 1.3 Mild Hybrid 140 EDC7 à 36 300€ et la version 160 chevaux à 37 500€.

E-Tech Engineered

Cette nouvelle finition E-Tech Engineered vient chapeauter la gamme du Renault Arkana. Elle offre le niveau d’équipement maximal en reprenant ceux de la RS-Line et en y ajoutant des éléments spécifiques comme le volant en cuir perforé, des seuils de portes exclusifs, des inserts noir ou gris sur le bouclier.

Cette finition est proposée uniquement avec le moteur hybride essence 1.6 E-Tech Hybride 145 chevaux et à boîte automatique pour 38 300€.