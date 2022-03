Renault Austral : le remplaçant du Kadjar

Cela fait maintenant un moment que Renault avait lancé des teasers de son nouveau SUV l’Austral. Ce SUV est le remplaçant du Kadjar, il est le deuxième modèle de la marque au losange à adopter le nouveau look Renault.

« Sensual Tech »

Ce Renault Austral adopte un style épuré et doux, Renault l’appelle « Sensual Tech ». Hérité de la très récente Megane E-Tech, ce style est plus en rondeur que son prédécesseur. On y trouve des nouveaux projecteurs avant plus sensuels encadrants une nouvelle calandre, le capot est nervuré et les ailes sont marquées. À l’arrière les feux à LED sont fins et utilisent une technologie micro-optique.

En ce qui concerne les jeux de couleurs, ce Renault Austral dispose à son lancement de 7 teintes de carrosserie dont le Gris Schiste Satin réservé à la version haut de gamme Esprit Alpine (version ici présentée). Les finitions les plus cossues sont disponibles en bi-ton.

Intérieur techno

Cette nouvelle planche de bord semble très technologique, elle s’oriente autour du grand écran OpenR. Il combine l’affichage de l’écran des données du tableau de bord (12,3 pouces) et de l’écran vertical multimédia (12 pouces). Enfin, le conducteur à un affichage tête haute projeté sur le pare-brise de 9,3 pouces, jamais 2 sans 3 dit-on.

L’intérieur se passe de casquette de tableau de bord en raison d’une luminosité adaptative des éléments numériques. En fonction de la version choisie, la palette de matériaux de l’habitacle est large, on peut y retrouver du bois véritable, de cuir, d’Alcantara, du textile moussé, de matériaux grainés et de décors laqués Noir Grand Brillant et Chrome Satin. L’intérieur est aussi éclairé par un éclairage d’ambiance paramétrable du système LIVING LIGHTS.

Renault renouvelle dans cet habitacle son partenariat avec Harman Kardon pour proposer à ses clients une qualité sonore fidèle.

Le Renault Austral dispose d’un coffre de 500 dm3 en version Mild Hybrid et Mild Hybrid Advanced. Néanmoins avec la banquette coulissante sur 16 centimètres ce volume de chargement augmente pour atteindre 575 dm3. Avec la banquette 2/3-1/3 rabattue, l’espace de chargement est de 1 525 dm3

Nouvelle plateforme, nouvelles motorisations

C’est le premier modèle du groupe à disposer de la nouvelle plateforme CMF-CD. Elle est déclinée en deux versions dont une version à 4 roues directrices, 4CONTROL Advanced. Elles permettent de donner à ce SUV de 4m51 un rayon de braquage de 10m1.

Il dispose de motorisation essence Mild Hybrid Advanced 48V de 130 ch et un Mild Hybrid 12V de 140 et 160 ch. La vraie nouveauté se fait au niveau d’une motorisation plus musclée. La nouvelle motorisation E-TECH « full hybrid » auto-rechargeable reçoit un moteur essence 1,2litres turbo à 3 cylindres associé à un moteur électrique et à une batterie lithium ion de 1,7kW. Sa boîte de vitesses automatique multimodes à crabots est intelligente et optimisée pour réduire les consommations, elle dispose de 7 rapports. Ainsi motorisé, l’Austral affiche 200 chevaux et ses démarrages se font en 100 % électrique. Renault annonce une consommation pouvant descendre à 4,6L/100km et 105g/km de CO2 (sous réserve d’homologation finale).

Avec ce nouvel Austral, Renault fait un adieu au diesel pour le nouveau SUV de la gamme.

Dès le printemps 2022

Le nouveau Renault Austral est le prochain concurrent du Peugeot 3008, il sera disponible à la commande à partir du mois de mai 2022. Si Renault ne communique pas pour l’instant son prix, il devrait être d’environ 30 000€ dans sa version d’entrée de gamme.