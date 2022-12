Que fait Elon Musk avec Tesla ?

Alors qu’Elon Musk a récemment acquis Twitter, le PDG de Space EX et de Tesla semble avoir mis la priorité sur le réseau social à l’oiseau. Le milliardaire va-t-il devoir sacrifier Tesla ? Des mauvais signes apparaissent pour le constructeur de voitures électriques basé dans le Texas.

La vente des actions Tesla au profit de Twitter ?

Le rachat de Twitter 44 milliards de dollars a coûté cher à Elon Musk car il a dû financer cette opération avec 27 milliards de dollars d’apport personnel. Il a donc fallu trouver des liquidités pour le milliardaire Sud-Africain. Ce qui explique que la vente de près de 22 milliards de dollars d’action depuis le mois de novembre 2021. Cependant l’action à l’air de coûter cher encore aujourd’hui à Musk puisqu’il vient cette semaine de se séparer de 3,6 milliards de dollars d’actions Tesla selon le régulateur américain des marchés, la SEC. De l’argent qui pourrait être réinjecté dans Twitter.

Quel avenir pour Tesla ?

Tesla ne semble donc pas être la priorité absolue pour Elon Musk. Les investisseurs s’inquiètent de voir le PDG de la marque vendre massivement les actions. Un comportement qui a fait chuter le cours du titre Tesla au plus bas depuis 2020. On espère ce passage éphémère et lié au rachat et à la stabilisation de Twitter. D’autant plus que Tesla a sous le coude de nombreux projet comme le lancement d’une nouvelle version de la Tesla Model 3, un nouveau modèle plus abordable ou encore la commercialisation tant attendue par les Américains du Cybertruck. Elon Musk n’aurait-il pas vu trop grand avec le rachat de Twitter ?

Il est fort probable de voir Elon Musk s’éloigner quelque temps de sa marque d’automobiles pour remodeler Twitter à sa façon. Le rachat d’un tel réseau produisant autant de contenue médiatique et avec une très forte influence est forcément prenant et engageant. Tesla ne va vraisemblablement pas couler dans les semaines à venir.