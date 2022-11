Tesla Model 3 : bientot une nouvelle version ?

Chez Tesla la Model 3 est la star depuis son lancement en 2017. Cependant force est de constater que les années passent et que la concurrence contre la berline compacte électrique s’étoffe. Une nouvelle version pourrait bientôt faire son apparition. On vous dit tout sur Abcmoteur

Project Highland

D’après le média Reuters, Tesla travaillerait sur « Project Highland » qui désigne la nouvelle version de la Tesla Model 3. Mais qu’apporterait cette nouvelle version ? Les rumeurs parlent d’un habitacle aux matériaux revus et simplifiés. On peut aussi s’attendre à l’arrivée d’un compteur numérique derrière le volant, critique souvent émise par les clients. Le système multimédia pourrait de son côté être modernisé et le volant « Yoke » apparu sur la Model S et très futuriste pourrait être intégré.

Ce ne serait donc pas de grandes modifications pour la Model 3 mais plutôt des évolutions pour la moderniser sans désorienter la clientèle. Cette version encore en cours de développement pourrait également être la version la plus abordable des Tesla. En effet, il y a quelques semaines Elon Musk a annoncé que les ingénieurs Tesla travaillaient sur une nouvelle plateforme permettant de réduire les coûts de production de 50%. Le prix pourrait donc aussi baisser.

Vers de nouvelles batteries ?

Les années passent chez Tesla et dans la recherche concernant les batteries. Le Model Y, dernier né d’Elon Musk, adopte les nouvelles batteries 4680. Il serait intéressant de les intégrer à la Model 3 « Project Highland ». Un passage sur une plateforme 800V peut aussi être attendu pour réduire le temps de charge sur les bornes rapides.

Reuters annonce un lancement pour cette Model 3 Project Highland vers la fin de l’année 2023 ou en 2024