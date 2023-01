Porsche Taycan : bientôt 1000 chevaux pour la berline électrique

Chez les berlines électriques sportives, la course à la puissance fait rage. La Porsche Taycan, sujet du jour, à une puissance comprise entre 408 et 761 chevaux ce qui en fait la parfaite concurrente de la Tesla Model S. Cependant l’Américaine se décline maintenant dans une version Plaid de 1020 chevaux, un véritable missile capable de laisser sur place la Porsche Taycan Turbo S. À Zuffenhausen cela ne plaît pas et il se dit qu’une version tout aussi puissante se prépare.

Qui aura la plus rapide ?

La bataille fait rage déjà sur le circuit Allemand du Nurburgring où la Tesla Model S Plaid a réussi à battre le temps au tour de la Porsche Taycan Turbo S. Pas décidé de se laisser battre à domicile, Porsche a répondu avec une Taycan Turbo S dotée d’un pack Performance qui lui a permis de reprendre le titre de berline électrique la plus rapide sur l’enfer vert.

Néanmoins en ce qui concerne l’accélération il n’y a pas photo. La Porsche Taycan Turbo S est déjà très rapide avec un 0 à 100 km/h réalisé en 2,8 secondes tandis que la Tesla Model S Plaid 2,1 secondes. En ce qui concerne les vitesses de pointe, c’est la même histoire. La Porsche Taycan Turbo S plafonne à 260 km/h tandis que la Tesla Model S Plaid est limitée à 322 km/h.

Une nouvelle Porsche Taycan avec 3 moteurs ?

Pour tenter de rivaliser avec la Tesla Model S Plaid, la Porsche Taycan pourrait se doter d’un troisième moteur électrique comme l’ont fait la texane mais aussi la californienne Lucid Air Sapphire. Cette dernière annonce une puissance de 1200 chevaux. À titre de comparaison, ces berlines électriques sont plus puissantes qu’une Bugatti Veyron à son époque. Est-ce bien raisonnable une puissance si importante dans une berline ? Bien sûr que non mais c’est pour cela qu’il est indispensable pour Porsche de le faire.