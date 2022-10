Porsche 911 GT3 RS : à l’assaut du Nurburgring

Porsche a récemment dévoilé sa nouvelle 911 GT3 RS. Une voiture impressionnante à la lecture de sa fiche technique. Une technologie digne d’une voiture de course pour cette pistarde née. Afin de frapper un grand coup Porsche l’emmène sur le mythique circuit du Nurburgring pour signer un temps canon.

20,8 km en 6:49.328 minutes

La Porsche 911 GT3 RS (type 992) et son pilote Jorg Bergmeister ont réussi à boucler les 20,8km de la très exigeante Nordschleife en seulement 6:49.328 minutes. Un tracé composé de 73 virages, d’une piste étroite et d’un dénivelé très important. Un juge de paix entre toutes les sportives. Ce temps de 6:49.328 minutes permet à la 911 GT3 RS d’être plus rapide que sa devancière Porsche 911 GT3 RS (type 991.2) qui boucle le tour en 6:56.4, la petite sœur GT3 (type 992) qui boucle le tour en 6:55.2.

Afin de réaliser ce temps canon Porsche a doté sa 911 GT3 RS 2022 de pneus optionnels Michelin Pilot Sport Cup 2 R afin d’avoir une adhérence optimale et a supprimé la climatisation et le système d’info-divertissement afin de gagner encore un peu de poids.

Un record ?

Oui et non. Si on prend les temps absolus des voitures de série, cette Porsche 911 GT3 RS est à la 3 ème place derrière l’AMG GT Black Series et derrière la Porsche 911 GT2 RS MR qui détient le record.

Cependant avec son récent temps, la Porsche 911 GT3 RS obtient le record pour un véhicule atmosphérique de série. Devant une certaine Lamborghini Aventador SVJ de 770 chevaux qui est 245 chevaux plus puissante. Avec 525 chevaux, Porsche démontre ici que la puissance ne fait pas tout, surtout sur cette piste sinueuse ou l’appui aérodynamique et les réglages châssis sont primordiaux. On peut cependant imaginer que son appui aérodynamique dément de 860 kg à 285 km/h l’a privé de la seconde place du podium lors du passage dans l’immense ligne droite du circuit.