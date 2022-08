Porsche 911 GT3 RS : la 992 brouille la limite entre voiture de route et de compétition

Porsche nous avait fait patienter jusqu’au 17 août pour la présentation de la très attendue Porsche 911 GT3 RS. On savait que cette version serait radicale car la GT3 repousse déjà les limites des performances pour un véhicule de route. Mais que dire de cette nouvelle 992 GT3 RS si ce n’est qu’elle se rapproche très franchement de la compétition. Découverte ensemble de la nouvelle Porsche 911 GT3 RS, la plus ultime des 911.

Un flat 6 atmosphérique qui gagne encore de la ressource

La Porsche 911 GT3 RS est connue depuis des années pour être la version atmosphérique la plus performante de la sportive du constructeur Allemand. Le moteur 6 cylindres à plat de 4.0 litres développait dans la GT3 déjà 510 chevaux mais Porsche arrive à en sortir encore plus avec la GT3 RS qui revendique 525 chevaux et 465 Nm de couple. Ainsi, c’est plus de 131 chevaux par litre que ce moteur atmosphérique délivre en atteignant le régime maximal de 9 000 tours par minute !

Si 15 chevaux peuvent sembler un gain de puissance faible, c’est obtenu après un travail important sur la mécanique Porsche. Le constructeur a donc introduit de nouveaux arbres à cames, un nouveau système d’admission à papillon unique et une commande de soupapes nouvelle. Ces éléments sont dérivés de la compétition automobile. Si Porsche est obligé de s’investir autant sur la mécanique de cette 911 pour une augmentation de 15 chevaux, c’est qu’on arrive sur un moteur très pointu où gratter le moindre cheval demande un travail très conséquent.

Les performances

En ce qui concerne les performances, cette mécanique autorise un 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. Rapide en raison de l’usage de la boîte de vitesses PDK réputée très efficace. Cette dernière est le choix disponible sur la GT3 RS contrairement à sa petite sœur GT3 qui propose aussi une boîte mécanique. Cette version utilise largement du polymère renforcé de fibres de carbone, ce qui lui permet de contenir son poids à 1 450 kg. Côté vitesse de pointe, elle est atteinte à 296 km/h. Vous devez vous exclamer « seulement ? ». C’est vrai qu’à la simple lecture des chiffres de puissance la vitesse maximale peut surprendre mais si celle-ci plafonne en dessous de 300 km/h c’est principalement en raison d’un appui aérodynamique extrêmement puissant.

L’appui comme premier designer

L’appui est donc l’élément le plus travaillé sur cette Porsche 911 GT3 RS et c’est celui le plus visible. En effet, la Porsche 911 GT3 RS type 992 à un style guidé par l’appui aérodynamique. On y retrouve ainsi un GIGANTESQUE aileron arrière plus haut que le toit ! Et ce n’est pas tout, la partie avant est dotée d’un splitter pour guider l’air qui passe sous la voiture, des ailettes latérales, des ailes avant ouvertes… Même le toit reçoit des éléments aérodynamiques permettant de guider le flux d’air.

De l’appui et encore plus d’appui

Une 911 GT3 est déjà connue pour être collé au bitume en raison d’un appui aérodynamique important mais avec cette nouvelle 911 GT3 RS on peut dire qu’elle est littéralement plaquée, vissée ou rivetée au tarmac en raison d’un appui aérodynamique 3 fois plus important que la GT3. Utilisons des chiffres, à 200 km/h c’est 409 kg d’appui aérodynamique qui permettent à la GT3 RS de tenir la route et à 285 km/h c’est même 860 kg. Ainsi, on comprend mieux la vitesse de pointe de 296 km/h.

Un DRS !

La 911 GT3 RS se rapproche du monde de la course automobile en se dotant d’un aileron actif qui incorpore une fonction « airbrake » mais ce n’est pas tout. La voiture est aussi dotée du DRS, ce système connu pour être utilisé en F1 permet de réduire la traînée aérodynamique du véhicule et donc d’augmenter la vitesse de pointe.

La nouvelle Porsche 911 GT3 RS est alors vouée à chasser le chrono sur les pistes du monde entier. Une voiture qui ne colle plus à la route mais qui colle la route à elle. Son prix est actuellement à partir de 234 977€ mais celui-ci peut s’envoler au-dessus de 400 000€ pour les configurations avec beaucoup d’options. Un tarif à la hauteur de ses performances ?