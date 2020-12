Les nouveautés 2021 chez Citroën, DS, Peugeot et Renault

Après une année 2020 mouvementée, les constructeurs veulent repartir sur une bonne base. Les nouveautés automobiles de 2021 seront au rendez-vous chez les constructeurs français avec des modèles particulièrement attractifs. Zoom sur les marques françaises.

Les nouvelles Citroën à découvrir en 2021

Parmi les nouveautés Citroën, vous trouvez directement la nouvelle génération de la C4 qui est disponible de suite en commande, mais qui sera livrée en début d’année prochaine. C’est un repositionnement de la marque aux chevrons sur un segment qui avait été abandonné depuis trois ans.

Mais ce n’est pas les seules nouveautés Citroën à venir, le modèle C3 Aircross va recevoir un nouveau lifting avec une calandre réaménagée ainsi qu’un tableau de bord comprenant davantage de fonctionnalités multimédias.

En fin d’année 2021, vous aurez la chance de découvrir le futur modèle C5 même si pour le moment vous devez vous contenter des quelques indications ont été données par le constructeur. Vous naviguerez dans un futur véhicule reposant sur l’esprit du modèle C4 coupé et une motorisation qui se base sur l’hybride rechargeable, le diesel et l’essence.

Citroën vous attends avec les nouvelles DS

Dans un label plus chic, la nouvelle DS 2021 va profiter d’un nouveau lancement commercial à travers le modèle DS 7 Crossback avec une ligne plus épurée.

La DS 3 va suivre le même exemple avec un esthétisme renforcé et de nouveaux équipements de série. Mais la vraie nouveauté concernant les modèles DS sera la présentation de la future DS 4 qui devrait normalement arriver en février 2021. L’hybride rechargeable occupera une place importante, tout comme la version Crossback particulièrement attendue.

Les derniers nouveautés Peugeot

Parmi les nouveautés voiture en 2021, l’année sera chargée chez la marque au lion avec la Peugeot 3008 et 5008. Très attendu également, la sportive hybride 508 rechargeable embarquant plus de 360 chevaux. Ces différents modèles seront présentés entre janvier et avril. La future 308 attise de très nombreuses convoitises avec son moteur hybride et les soubassements réaménagés. Vous devriez l’apercevoir au cours du mois de mars. En attendant, rien ne vous empêche de profiter d’une Peugeot d’occasion si vous souhaitez immédiatement acquérir un nouveau véhicule.

Impossible de faire l’impasse sur les nouvelles Renault 2021

Renault présentera également ses nouveautés voiture 2021 à travers différents modèles particulièrement réussis. Tout d’abord le nouveau Kangoo sera directement disponible en concession. Mais la marque au losange a travaillé d’arrache-pied ces derniers mois pour présenter également le nouveau Renault Scénic ainsi qu’un modèle très attendu, l’Arkana 2021. Celui-ci correspond tout simplement au premier SUV de la marque, mais également le premier du genre chez un fabricant généraliste. Selon les dernières informations du groupe Renault, le modèle devrait être présenté au cours du premier semestre 2021.

Le renforcement de la gamme hybride fait également partie des préoccupations du constructeur au losange. Ce sera l’occasion de profiter du Captur E-Tech ainsi que de la nouvelle Mégane. Enfin, une modernisation du Renault trafic 2021 et du Renault Kadjar est attendu au cours de l’année prochaine.

Les nouveautés voitures 2021 ne manqueront pas. Si vous êtes un passionné de l’automobile, vous allez être séduit par les nouveaux modèles présentés par les constructeurs français. Ils ont décidé de frapper fort après une année 2020 particulièrement perturbée. Ce sera l’occasion de changer votre véhicule avec des modèles tout confort et particulièrement bien dessinés.