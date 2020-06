Nouvelle Citroën C4 : tout ce qu’il faut savoir

Citroën vient de dévoiler dans le détail la troisième génération de la C4. Habitabilité, moteurs, équipements : on vous dit tout.

Le look extérieur

Il était connu depuis mi-juin. Si Citroën fait son retour sur le segment C, et va donc de nouveau affronter directement les 308, Mégane ou Golf, il joue la carte de l’originalité esthétique. La C4 adopte ainsi une silhouette influencée par les SUV, avec garde au sol surélevée et généreuses protections de carrosserie, mais aussi par les coupés, avec une lunette très inclinée. Il y a dans cette forme un clin d’oeil à la GS. Le look de la poupe va faire réagir, avec un drôle d’assemblage entre le bandeau noir, les feux, le becquet et la jonction à la custode. A l’avant, il y a la nouvelle calandre de Citroën, avec des barrettes chromées qui s’écartent en Y.

La présentation intérieure

Il y a un certain contraste entre l’extérieur et l’intérieur. La planche de bord est en effet bien sage ! La présentation est horizontale et épurée, avec au centre une tablette tactile 10 pouces fine et sans bordure. Bon point : on note le retour de commandes physiques pour la climatisation. L’instrumentation est numérique mais son écran est petit. Le passager a face à lui un tiroir, au-dessus de la boîte à gants, qui permet de ranger une tablette. Mieux : face à lui se cache un support rétractable pour la tablette

Les dimensions et l’habitabilité

Cette nouvelle C4 a un gabarit plutôt imposant dans sa catégorie, avec une longueur de 4,36 mètres. La hauteur est aussi importante, 1,52 mètre, celle-ci étant renforcée par la garde au sol surélevée (156 mm). La voiture profite d’un grand empattement de 2,67 mètres. Cela lui permet d’avoir le meilleur espace aux jambes de sa catégorie. Le coffre est en revanche dans la moyenne, avec 380 litres. Le volume maximal est de 1250 litres.

L’équipement

Il est à jour. Du côté des assistances à la conduite, de série ou en option selon les versions, la C4 aura : le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons et cyclistes, la surveillance des angles morts, l’aide au maintien dans la voie actif, le régulateur de vitesse adaptatif, l’alerte attention du conducteur, la reconnaissance des panneaux de signalisation, les feux de route automatiques… Une conduite semi-autonome de niveau 2 sera aussi au menu. Pour le confort, on aura : affichage tête-haute, vision 360°, aide aux créneaux, volant et pare-brise chauffants ou encore la ConnectedCAM. Il s’agit d’une caméra cachée dans le rétro central. Elle filme la route et sauvegarde automatiquement les images en cas d’accident.

Le choix de moteurs thermiques

Il reste assez large, puisque la nouvelle C4 propose trois variantes essence et deux diesel. Côté essence, le 1.2 PureTech est décliné en 100, 130 et 155 ch. Pour les amateurs de gazole, le 1.5 Blue HDi reste décliné en 110 et 130 ch. Le 155 ch essence et le 130 ch diesel ont en série la boîte automatique EAT 8 rapports. Elle est en option sur le PureTech 130 ch.

La version électrique ë-C4

Pas de surprise. La version électrique de la C4 reprend la plate-forme e-CMP de la Peugeot 208 électrique et la fiche technique est la même. Le bloc développe jusqu’à 100 kW, soit 136 ch. Le couple maxi est de 260 Nm. Avec le mode Sport, le 0 à 100 km/h est réalisé en 9,7 secondes. La vitesse maxi est ici limitée à 150 km/h. Avec une batterie lithium-ion de 50 kWh, l’autonomie en cycle WLTP est de 350 km. Pour la recharge, mieux vaut prendre une Wallbox 32 A ! Sur une prise standard, il faut plus de 24 heures pour faire le plein ! Avec la Wallbox, la recharge se refait en 7h30 en monophasé ou en 5 heures en triphasé avec chargeur optionnel 11 kW. Sur une borne publique 100 kW, on recharge à 80 % en 30 minutes.

La commercialisation

La nouvelle C4 sera disponible à la commande fin août, les prix ne seront donc connus qu’à ce moment là. Pour les premières livraisons, il faudra attendre la fin de cette année.