Renault dévoile le SUV coupé Arkana

Renault est le premier constructeur généraliste qui lance un SUV coupé chez nous. Cet Arkana, modèle compact mais dérivé du Captur, sera disponible en hybride.

Renault est en pleine déroute sur le marché des SUV compacts. En France, le vieillissant Kadjar se fait devancer par les Peugeot 3008 et Citroën C5 Aicross. En Europe, le modèle du Losange est très loin derrière les Volkswagen Tiguan et Nissan Qashqai. Mais l’heure de la revanche a peut-être déjà sonné, avant même l’arrivée d’un tout nouveau Kadjar. Renault dégaine en effet un atout inédit : un SUV coupé. C’est le premier constructeur généraliste qui ose un tel engin en Europe, proposé jusqu’alors par les firmes haut de gamme.

L’Arkana, vous le connaissez peut-être déjà. Le modèle a en effet été lancé en Russie il y a un an. Mais celui qui sera proposé chez nous sera différent techniquement. Alors que le modèle russe a une base low-cost de Duster, ici la plate-forme est dernier-cri : c’est la CMF-B des Clio et Captur. Si les dessous sont partagés avec des modèles citadins, cet Arkana a un gabarit de compacte, avec 4,57 mètres de longueur. La hauteur est limitée à 1,57 mètre.

L’Arkana s’inspire des autres SUV coupés, avec toit plongeant, lunette très inclinée et malle haut perchée. On peut lui trouver des airs de Talisman surélevée, d’autant qu’il s’inspire de la berline avec des feux semblables qui se prolongent jusqu’au logo. Le modèle sera disponible en version RS Line au look plus sportif, avec notamment un bouclier avant qui intègre une lame couleur argent.

A bord, un gros air de déjà-vu : l’Arkana européen reprend la planche de bord du Captur, avec toutefois un nouveau bandeau décoratif central, souligné par un éclairage LED. Au moins la présentation est à niveau, avec sur les versions hautes une instrumentation 100 % numérique et un écran tactile format portrait de 9,3 pouces. Le coffre affiche un volume de 513 litres. Il faudra voir si la forme coupé ne gène pas trop l’accessibilité à la banquette et la garde au toit.

Comme la base est celle du Captur, l’équipement est le même et est donc moderne, avec notamment la conduite semi-autonome de niveau 2 qui combine régulateur de vitesse adaptatif et centrage dans la voie. Il y a aussi aide aux créneaux, vision 360°, surveillance en marche arrière… Bonne nouvelle également du côté des moteurs : l’Arkana existera en hybride. Mais ici c’est l’hybride simple, avec le même moteur que la Clio. L’ensemble thermique/électrique développe 140 ch. Renault proposera aussi des essences de 140 et 160 ch avec micro-hybridation (alterno-démarreur). Aucun diesel n’est annoncé.

L’Arkana sera mis en vente en France au cours du premier semestre 2021.