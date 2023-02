MG4 : deux nouvelles versions pour cette année

La MG 4 est le nouveau best-seller de la marque. En effet, la compacte électrique porte la marque et son réseau de 150 points de vente, elle est le5 ème véhicule électrique le plus vendu en France. La marque qui monte en puissance ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisque MG vient d’annoncer deux nouvelles versions de la MG 4 pour cette année.

MG 4 X-Power

Cette nouvelle version de la MG 4 va arriver l’été prochain dans l’hexagone. Elle va obtenir deux moteurs lui permettant de proposer une transmission à 4 roues motrices. Une transmission intégrale en raison d’un moteur sur le train avant et un moteur sur le train arrière.

Ces deux moteurs lui offrent une puissance de 450 chevaux et un couple généreux de 600 Nm. Cela lui permet d’annoncer un 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. Cette version va se baser sur la plus grosse capacité de batterie de 64 kWh. Cette version va devenir la MG la plus puissante jamais produite.

On espère qu’elle va réussir encore a améliorer ses qualités dynamiques plébiscités dans les essais. La MG 4 X-Power part d’une bonne base dynamique mais pour en faire une véritable sportive le châssis doit avoir une amélioration a haute de la puissance ajoutée.

Une nouvelle version avec encore plus d’autonomie

Actuellement, la MG 4 se dote d’une batterie jusqu’à 64 kWh avec une autonomie annoncée de 450 km en cycle WLTP mais dès cet été la MG 4 devrait en proposer plus. Proposer plus d’autonomie avec une batterie plus importante.

Cependant, cette nouvelle version reste seulement évoquée par MG. Aucune information supplémentaire sont apportée par le constructeur même si on peut légitimement espérer que la compacte électrique pourrait dépasser 500 km d’autonomie.

Avec ces deux nouvelles versions annonces, la MG 4 devrait continuer son ascension et certainement monter le podium des véhicules électriques les plus vendus en France lors de cette années 2023.

