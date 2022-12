MG 4 : de bons resultats dès son lancement

La MG 4 est la dernière née du constructeur britannique qui renaît après son rachat chinois. Avec des véhicules hybrides et électriques, il tente de conquérir le marché européen et la MG 4 pourrait bien être l’arme qui va lui permettre d’y arriver.

Un carnet de commandes bien rempli

Avec la MG 4 le constructeur compte dynamiser ses ventes. Des ventes qui étaient déjà en hausse par rapport à 2021. En effet, MG vendait 412 voitures par mois l’année dernière, en 2022, la marque a vendu 2 536 exemplaires uniquement sur le mois de novembre. Un rythme bien plus important et en pleine expansion avec 10 462 MG immatriculées en 2022.

Et ce n’est pas la MG 4 qui va inverser la tendance bien au contraire. À peine lancée sur le marché français, elle a déjà conquis plus de 4 300 clients qui ont un bon de commande pour la berline électrique à un prix défiant toute concurrence.

De forts arguments pour la MG 4

La MG 4 commence à séduire et devrait continuer de séduire en raison de son tarif très concurrentiel. La MG 4 est disponible à partir de 28 990€. Et à ce prix, elle ne sacrifie pas son autonomie qui annonce jusqu’à 450 km selon le cycle WLTP. Elle propose aussi deux motorisations de 170 et 204 chevaux ainsi qu’un équipement complet. Vous pouvez retrouver notre essai de la MG 4 dans le sud de la France afin d’en découvrir plus sur la MG.

Plus de 4 000 bons de commande semblent être un bon début pour la berline compacte électrique, il y a fort à parier qu’il s’agit que d’un début et qu’on devrait reparler bientôt de la MG 4.