Kia EV9 : le SUV électrique XXL

Kia lève le voile sur son nouveau SUV électrique EV9. Si on ne connaît pas encore tous les détails techniques le concernant, il faut attendre le 28 mars prochain, on a déjà un aperçu de son look vraiment imposant.

Massif

Le Kia EV9 fait dans la modernité en utilisant les codes stylistiques que l’on retrouve sur le Niro ou encore le dernier Sportage. On retrouve donc un bouclier travaillé ou encore une signature lumineuse distinctive. Ce qui permet de bien reconnaître l’EV9 est son gabarit, on ne connaît pas encore les dimensions du SUV électrique mais il semble aisément dépasser les 5m de long. Une taille importante qui est accentuée par son dessin carré, taillé comme une armoire normande le Kia EV9 en impose même en photo. Un physique de déménageur qui est accentué par les passages de roues formant des angles, des ailes qui semblent larges ou encore une ligne de toit relativement droite.

Jusqu’à 7 places pour toute la famille

Ce grand SUV repose sur la plateforme E-GMP qui est commune avec l’actuelle EV6 mais aussi les cousines Hyundai Ioniq 5 et Ioniq 6. On ne serait donc pas surpris de voir des motorisations déjà connues sous le capot de l’une de ces derniers pour motoriser l’EV9. Un EV9 qui propose 7 places pour transporter toute la famille dans un grand confort puisque l’on sait déjà que l’habitacle sera rempli de solutions permettant de faciliter la cohabitation. Ainsi la seconde rangée de siège pourra se tourner à 180 degrés afin de faire face aux passagers arrière, un peu à la manière du Volkswagen Multivan. De plus, les passagers arrière sont accueillis sur un plancher parfaitement plat que permet de proposer un véhicule électrique.

Pour tout savoir du prochain Kia EV9, la marque coréenne nous donne rendez-vous le 28 mars prochain.