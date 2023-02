Hyundai Kona : un rappel de 35 000 exemplaires

Après Peugeot avec sa 208, c’est au tour de Hyundai d’être obligé de faire face à un rappel massif d’un de ses best-sellers. En effet, le Hyundai Kona doit passer par la case atelier afin de corriger un souci technique. Une défaillance qui ne touche pas certaines motorisations.

Un souci de filtre à carburant

Si Hyundai doit intervenir sur plusieurs motorisations du Kona, c’est en raison d’un filtre à carburant défaillant. Ainsi les motorisations impactées sont celles qui roulent à l’essence, au diesel ou celles étant hybrides mais les électriques ne sont pas concernées puisque ces dernières ne disposent pas de filtre à carburant.

Une petite pièce mais qui est essentielle au fonctionnement du moteur car elle permet de filtrer le carburant qui arrive au moteur. Si son fonctionnement est imparfait, le filtre à carburant défaillant peut entraîner des dommages sur la pompe haute pression et potentiellement faire caler le moteur. Il est donc nécessaire pour Hyundai d’agir.

Un rappel de plus de 35 000 véhicules

Si ce rappel prend de l’ampleur, c’est qu’il n’est pas réservé uniquement à l’Europe. De plus, il concerne les véhicules de plus de 3 ans de production. Ainsi si vous êtes propriétaires d’un des 35 000 Hyundai Kona produits entre le 29 mars 2018 et le 8 octobre 2021, votre véhicule est potentiellement concerné. On vous conseille donc de vous rapprocher de votre concessionnaire Hyundai. Le rappel porte la référence : 21D091