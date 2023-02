Peugeot 208 : 20 000 exemplaires rappelés

Organiser un rappel de véhicules est toujours un exercice délicat pour un constructeur, d’autant plus lorsqu’il s’agit de son best-seller. C’est ce qui arrive à Peugeot puisque la marque au lion doit rappeler près de 20 000 unités de la 208 pour un défaut pouvant être dangereux. Abcmoteur vous explique

Un défaut de biellettes de direction

Si Peugeot organise ce rappel, c’est pour contrôler et modifier au besoin de couple de serrage des biellettes de direction. Une intervention nécessaire et importante car en raison de ce défaut le comportement du véhicule peut être dégradé et en cas de casse le contrôle du véhicule est perdu. Une perte de contrôle pouvant mener à l’accident.

Un rappel d’environ 20 000 véhicules

Ce rappel concerne environ 20 000 exemplaires de Peugeot 208 produits entre 19 mars 2020 et le 24 octobre 2022. Si votre véhicule est sorti des usines ou a été mis en circulation entre ces dates, il y a de fortes chances pour qu’il soit impacté par le problème. On vous conseille alors de ne pas hésiter de vous renseigner auprès de votre garagiste Peugeot ou sur le site de la marque en renseignant le numéro de série de votre véhicule. L’intervention en cas de défaillance ne devrait pas excéder 2 heures.