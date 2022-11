Honda Z-RV : un nouveau SUV dans la gamme

Le constructeur Honda jouit d’une grande réputation de fiabilité partout dans le monde y compris en Europe. Cependant, le constructeur japonais a du mal à dynamiser ses ventes sur le Vieux-Continent. Difficile à comprendre lorsque l’on connaît la gamme complète d’Honda et son succès en Asie et aux Etats-Unis. Pour essayer de contrer cette situation, le Japonais souhaiterait lancer un troisième SUV dans sa gamme.

Honda Z-RV

Le Honda Z-RV serait un nouveau SUV pour le constructeur Honda. On connaît le CR-V et le HR-V depuis de nombreuses années mais le nouveau Z-RV pourrait s’intercaler entre les deux modèles pour compléter l’offre. Sa mécanique pourrait être la même que la Honda Civic e:HEV. Avec un moteur 2 litres essence et deux moteurs électriques pour une puissance cumulée de 184 chevaux. Cette mécanique lui permettrait d’être très économe en carburant.

Le style de ce nouveau SUV Honda devrait être dans la même veine que la dernière Civic ou de l’actuelle génération de HR-V. Un style pur et avec moins d’agressivité rappelant la période biodesign d’Honda dans les années 1990 et 2000 qui a laissé des modèles emblématiques de la marque comme la S2000 et bien sûr la CRX Del Sol.

Lancement et prix

Le lancement de ce nouveau SUV pourrait se faire dès l’année prochaine, en 2023. Son prix devrait être entre celui du CR-V et du HR-V.