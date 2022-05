Honda ZR-V : nouveau modèle en préparation

Si Honda a récemment lancé le HR-V en Europe, le constructeur lance un autre HR-V aux Etats-Unis qui arrivera également en France sous un autre nom. Zoom sur ce futur modèle de SUV du segment C.

Honda ZR-V

Cette version américaine du HR-V est différente de la nôtre, ce qui explique cette nouvelle appellation pour le sol européen. Ce nouveau SUV d’Honda compte se positionner entre un CR-V et un HR-V. Pour cela, il reprend la base de la Civic de onzième génération et vraisemblablement sa motorisation hybride avec son 2,0 litres essence et ses deux machines électriques d’une puissance totale de 184 chevaux.

Look plus agressif

Le look de ce HR-V ou ZR-V est différent du HR-V européen. Sa calandre lui donne un style plutôt agressif accentué par son pare-chocs aux multiples entrées d’air, le capot contient des nervures lui donnant des accents de sportivité. Si le style de l’avant semble plutôt travaillé, le reste est conventionnel. Honda ne prend donc pas trop de risque pour ce modèle destiné aux familles qui devrait débarquer sur le vieux continent en 2023.