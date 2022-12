Honda Civic Type R : les dernieres caractéristiques et son prix

La Civic Type R est pour Honda sa sportive emblématique. À travers le monde, elle s’est forgé une réputation de voiture sensationnelle par ses débuts avec des moteurs atmosphériques à très haut rendement, comme le mythique B16B de la première génération EK9 vendue uniquement au Japon, puis le célèbre K20 lancé avec la génération EP3 qui est arrivée en Europe en 2001. Depuis 2015, la Civic Type R met le turbo, elle met littéralement le turbo sur le bloc K20, ainsi la FK2 et FK8 ont mis un coup de pression à la concurrence. À présent, la génération FL5, 6 ème Civic portant le badge Type R arrive sur le marché. L’occasion pour Abcmoteur de vous dévoiler toutes les dernières caractéristiques alors encore non divulguées et son prix.

Encore plus de puissance

La motorisation VTEC Turbo évolue puisqu’elle passe de 320 chevaux sous le capot de la Civic FK8 à 329 chevaux dans la nouvelle FL5. Le couple augmente aussi passant de 400 à 420 Nm. Ce qui en fait ainsi la traction la plus puissante du marché. Le bloc K20 d’Honda aura connu une belle évolution en plus de 20 ans de carrière passant de 200 chevaux à ses débuts à 329 chevaux aujourd’hui.

En ce qui concerne ses performances, elles sont à la hausse puisque la Civic Type R FL5 accélère de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes. Un temps très rapide pour une traction qui se passe en plus d’une boîte robotisée à double embrayage.

La boîte manuelle fait de la résistance

Alors que toutes ses concurrentes imposent le choix d’une boîte de vitesses robotisée à double embrayage, Honda fait de la résistance en équipant toujours sa « CTR » d’une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. Le constructeur est connu pour ses boîtes de vitesses au maniement proche de la perfection, il ne fait aucun doute que celle dernière conserve la réputation.

De plus, elle ajoute de la modernité dans son fonctionnement avec un nouveau système rev-match qui associe le régime moteur au rapport engagé ainsi qu’un système auto-blip qui donne une impulsion sur l’accélérateur lorsque l’on rétrograde. Un système de talon pointe automatique donc, rien de révolutionnaire mais il est toujours utile pour équilibrer correctement la voiture avant l’entrée d’un virage.

Une monte de pneus Michelin

Et les virages, cette Type R les dévore, avec sa monte de pneus Michelin Pilot Sport 4S sur des jantes de 19 pouces. Cette monte de pneumatiques équipe de nombreuses sportives et est un gage de performance sur sol sec mais aussi sur une route détrempée. Les jantes de 19 pouces qui accueillent ces pneus sont légères et inversée, leur teinte est de série noir mat.

La facture

Si cette Civic Type R vous séduit par son aspect exclusif et sportif, il faudra vous alléger d’un montant de 55 000€ avant de payer le malus écologique. Un tarif qui devient salé mais qui se justifie, en effet la Civic Type R est la dernière compacte de sa trempe à proposer une boîte mécanique, autant de puissance et un comportement des plus sportifs.

En ce qui concerne le malus, il vient encore saler la facture avec son montant de 12 552 €. Un prix clé en main de 67 552€. Oui, ça fait mal mais comme dit un vieux dicton « quand on aime, on ne compte pas ». Il y a également fort à parier que la décote des Civic Type R FL5 soit faible surtout lorsque l’on voit la disparition de ce type de véhicules sur le marché mais aussi l’explosion du marché des sportives d’occasion.