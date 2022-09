Ferrari Purosangue : une première pour le cheval cabré

Le SUV de Ferrari se faisait attendre après des teasers, des rumeurs et des photos espions. Voici que la firme d’Enzo Ferrari vient de présenter son nouveau modèle. Ainsi, la nouvelle Ferrari Purosangue est une première chez Ferrari qui paraît presque inclassable. Découverte d’une des grandes nouveautés de cette rentrée 2022.

Un style de Ferrari

Cette Ferrari Purosangue reprend le style inauguré par la récente Ferrari Roma. Les optiques avant sont modernes et les 4 optiques arrières respectent la tradition Ferrari tout en la modernisant. La silhouette de ce SUV fait presque penser à une supercar avec une ligne racée donnée par un capot plongeant et une ligne de toit fuyante. Les extracteurs d’air dans les ailes avant et les jantes de 22 et 23 pouces renforcent le côté sportif de ce SUV Ferrari qui ne renie pas ses origines.

Sur la porte avant, on remarque une poignée de porte intégrée dans la carrosserie tandis que pour la porte arrière le regard cherche la poignée. On pourrait chercher longtemps car il n’y en a pas. En effet, Ferrari a choisi des portes arrière antagonistes, la poignée est alors dissimulée dans le pilier central du véhicule. Personne n’avait vu venir le choix d’utiliser des portes suicides sur le SUV de Ferrari.

L’arrière est aussi saisissant dans son design. On y retrouve 4 sorties d’échappements, un grand diffuseur et une lunette arrière sans essuie-glace.

Les dimensions sont elles aussi remarquables car il n’est pas courant de voir des véhicules comme celui-ci dans la gamme du constructeur de Maranello. Ainsi, la Purosangue mesure 4,97 mètres de long, 2,02 mètres de large et 1,58 mètre de haut. L’empattement est long de 3m01, pour vous donner un élément de comparaison, une Porsche Panamera à un empattement de 2m95. Enfin, le poids de cette Ferrari Purosangue dépasse légèrement les 2 tonnes, 2033 kg précisément. Un poids relativement élevé qui s’explique par sa motorisation.

V12

Afin de motoriser dignement une Ferrari quoi de mieux qu’un V12 ? Ferrari a donc fait le choix d’introduire un moteur à 12 cylindres en V sous le capot de son premier véhicule à 4 portes. Ce moteur de 6,5 litres et atmosphérique développe 725 chevaux et 716 Nm de couple. Il dispose d’une boîte robotisée F1 et de 4 roues motrices lui permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et d’atteindre 310 km/h. Le 0 à 200 km/h est effectué en 10,6 secondes. Il est ainsi en mesure de rivaliser avec l’Aston Martin DBX 707 ou le Lamborghini Urus Performante mais la Ferrari Purosangue a le bon goût de se passer de suralimentation et de proposer une sonorité jouissive.

Habitacle

La Ferrari Purosangue n’est pas la première Ferrari 4 places. Il y en a même eu plusieurs. Toutefois, elle est la première Ferrari à 4 portes. Une configuration qui permet d’accéder plus facilement à l’habitacle du véhicule. Dans cet habitacle, on découvre 4 places individuelles permettant à chaque passager de disposer d’un confort plus que correct.

La planche de bord est atypique puisqu’on n’y retrouve pas d’écran central tactile comme la tendance le veut mais plutôt un écran de divertissement de 10,2 pouces pour le passager et un compteur numérique pour le conducteur. Cela donne un dessin de planche de bord unique avec deux bossages.

L’accoudoir central est imposant et continue jusqu’aux places arrière. Il permet d’apporter du confort dans l’habitacle de cette Purosangue.

Pour finir sur l’habitacle, le coffre est le plus grand d’une Ferrari avec une contenance de 473 litres en configuration initiale. Ce volume peut même être agrandi en rabattant les sièges arrière.

L’intérieur de cette Ferrari Purosangue est un habitacle où nous nous imaginons facilement faire Monaco – Val d’Isère avec le matériel de ski chargé dans le véhicule.

Sur la route

Sur le trajet vers Val d’Isère, il peut être intéressant de passer par les petites routes des Alpes du sud car cette Ferrari Purosangue est annoncée par Ferrari comme un véhicule sportif. Il est équipé d’un système de suspension active « unique et innovant ». Il combine un moteur électrique et un amortisseur hydraulique pour réduire le roulis en courbe, le tangage et lisser les aspérités de la route. Enfin, il sera toujours plaisant d’entendre rugir son V12 sur une route de montagne.

Prix

Le prix officiel en France n’est pas communiqué mais chez nos voisins italiens la Purosangue sera vendue environ 390 000 €. Si vous en voulez un, armez-vous de patience car son délai de livraison s’annonce très long puisque Ferrari limite la production de Purosangue à 20% du total de la production de la marque.